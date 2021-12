Vendre Sunset: Chrishell Stause s’est séparé de Jason Oppenheim pour sa famille

Chrishell et Jason ne sont plus (Photo: FilmMagic)

La star de Selling Sunset, Chrishell Stause, a détaillé la raison de sa séparation de la co-star Jason Oppenheim, admettant qu’ils n’étaient pas « alignés » sur les idées de famille.

Les deux parties ont annoncé qu’elles avaient rompu sur les réseaux sociaux et ont déclaré qu’elles partageaient un amour et un respect mutuels à l’avenir.

Dans une publication sincère sur Instagram, Chrishell a déclaré qu’elle considérait la relation comme un succès « quelle que soit l’étiquette qui lui est attachée publiquement », mais a reconnu que « les hommes ont le luxe du temps » dans les affaires familiales.

« J’ai essayé d’embrasser le monde dans lequel je me suis retrouvé et cela implique d’être ouvert et honnête au sujet de mes relations », a-t-elle écrit.

«C’était effrayant et terrifiant de savoir que cela pourrait ne pas se terminer par ce que la société considère comme un succès et ce que je recherche en fin de compte.

«Mais après de longues discussions sincères, je choisis de le voir comme un succès, quelle que soit l’étiquette qui lui est attachée publiquement.

« Jason était et est mon meilleur ami et à part nos idées pour la famille qui ne sont finalement pas alignées, la quantité d’amour et de respect que nous avons les uns pour les autres ne changera pas à l’avenir. »

Chrishell a poursuivi: « Les hommes ont le luxe du temps que les femmes n’ont pas et c’est comme ça que ça se passe.

«Tout cela étant dit, naviguer sur ce terrain public est difficile et je fais de mon mieux.

« Personne ne préfère parler uniquement de choses liées au travail plus que moi.

«Mais je comprends que cela vient avec et je serai toujours extrêmement reconnaissant pour les opportunités qui m’ont été offertes.

«Bien que ma réaction initiale face à une situation privée ait été de ne pas en parler, il est parfois plus facile de vivre de manière transparente car nous n’avons qu’une seule chance dans cette vie.

« J’espère vraiment avoir un jour une famille et les décisions que je prends à ce stade sont dans cet objectif.

« Merci pour la gentillesse et le soutien à ceux qui comprennent. »

Chrishell et Jason ont fait leurs débuts sur le tapis rouge plus tôt cette année (Photo: FilmMagic)

Concluant le message, Chrishell a ajouté: « Et merci Jason pour la relation la plus incroyable et pour avoir toujours été honnête avec moi même quand ça fait mal. »

Dans une histoire sur sa propre page Instagram, Jason a déclaré que Chrishell était « la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue », mais a convenu que le couple avait « des désirs différents ».

« Tant que Chrishell et moi ne sommes plus ensemble, nous restons meilleurs amis et nous nous aimerons et nous nous soutiendrons toujours », a-t-il écrit.

«Elle était la petite amie la plus incroyable que j’aie jamais eue et ce fut la relation la plus heureuse et la plus épanouissante de ma vie.

«Bien que nous ayons des désirs différents concernant une famille, nous continuons à avoir le plus grand respect les uns pour les autres.

« Chrishell est un être humain exceptionnel et l’aimer et l’avoir dans ma vie est l’une des meilleures choses qui me soient jamais arrivées. »

La nouvelle arrive quelques mois seulement après que le couple a fait ses débuts officiels sur le tapis rouge en août.

Selling Sunset est disponible en streaming sur Netflix.

