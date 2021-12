Vendre Tampa: Sharelle Rosado se souvient d’avoir filmé une bombe de grossesse

Sharelle a laissé les caméras entrer dans un moment intime (Photo: Netflix)

La star de la vente de Tampa, Sharelle Rosado, a parlé du moment choquant où elle a découvert qu’elle était enceinte devant la caméra.

La première saison de la série télé-réalité Netflix, un spin-off de Selling Sunset, a fait ses débuts cette semaine après la maison de courtage Allure Realty de Sharelle à Tampa, en Floride, qui est composée de toutes les femmes de couleur.

*** Attention spoiler ***

Dans l’épisode six, Sharelle livre la bombe qu’elle est enceinte et attend son premier enfant avec son fiancé Chad Ochocinco Johnson, oui, le célèbre ancien joueur de la NFL.

Bien sûr, les caméras étaient là pour capturer le moment où Sharelle s’est découverte, avec le courtier vu en train d’apprendre les résultats d’un test de grossesse avec son amie proche et collègue Juawana Colbert-Williams.

Lorsqu’on lui a demandé si elle l’avait vraiment découvert devant la caméra, Sharelle a déclaré Metro.co.uk: ‘Oui, j’ai eu le sentiment et j’ai contacté les producteurs comme si quelque chose n’allait pas. J’ai l’impression d’être enceinte et ils m’ont dit de rester immobile, ils ont sorti les caméras et m’ont dit : « nous arrivons à la maison ».

Juawana l’a aidée avec les résultats du test de grossesse (Photo: Netflix)



Chad a eu une grande réaction à la nouvelle, qu’il a apprise sur Facetime (Photo: Netflix)



Les enfants de Sharelle, Ariana et Denim, ont eu des réactions assez différentes (Photo: Netflix)

« Juawana était déjà là et ils étaient comme si nous allions reconstituer ces scènes. Mais je n’ai pas fait le test jusqu’à ce que je sois devant la caméra et j’ai laissé Juawana le voir. J’étais comme, « Oh merde ».’

« Je pleurais et riais en même temps, j’avais des émotions mitigées. »

Dans le prochain épisode, Sharelle est filmée alors qu’elle annonce la nouvelle à Chad, 43 ans, via Facetime avec lui à Miami. Heureusement, il a bien pris la nouvelle et s’est avéré être un partenaire de soutien.

C’était le premier aperçu que les téléspectateurs avaient de Chad dans la série, les six épisodes précédents étant axés sur les affaires d’Allure Realty.

Sharelle a expliqué: « Nous voulons vraiment garder nos entreprises séparées, je ne veux pas que les gens pensent que c’est l’émission de Chad ou qu’il m’a offert cette émission. Mon entreprise est différente de lui. Il s’agit de mes agents, de mon entreprise et de moi-même, donc je veux continuer à me concentrer davantage là-dessus.

Sharelle est la femme en charge d’Allure Realty (Photo: Netflix)



Vendre Tampa est arrivé sur Netflix cette semaine (Photo: Netflix)

Cependant, elle a offert un aperçu de ses enfants Ariana, 15 ans, et de son plus jeune fils Denim, cinq ans, issus d’une relation précédente. Sharelle est également mère de son fils Marcus, 13 ans, tandis que Chad a sept enfants.

Ses enfants ont eu des réactions différentes à la nouvelle du bébé avec Denim enthousiasmé par son petit frère ou sa petite sœur, mais Ariana en larmes et plus inquiète de devoir déménager à nouveau car Sharelle ne savait pas si elle devait rester à Tampa ou déménager à Miami où Chad est principalement basé.

Sharelle a déclaré à propos de la scène sincère: «C’était très émouvant parce que j’avais l’impression que pour une fois, je devais valoriser [Ariana’s] avis parce que [me] étant dans l’armée, elle n’avait pas le choix. C’était pratiquement fini et elle a dû déménager.

« Maintenant, elle a le choix et j’ai l’impression que cela jouera un grand rôle et je ne veux pas qu’elle ait l’impression de choisir un gars plutôt que ses sentiments et ce qu’elle veut faire aussi, donc c’était difficile. » On en parle tout le temps. Je vais avec le courant, mais je soutiens également ce qu’elle veut faire.

La femme d’affaires doit accoucher d’un jour à l’autre et a déclaré à propos de sa grossesse: » J’avais l’impression que cela s’était passé si vite, je suppose à cause du tournage et de tout et de l’annonce tardive.

« Ça est passé très vite mais ça a été une super grossesse jusqu’à présent, j’ai le soutien de ma famille, mon fiancé, tout le monde m’a tellement soutenu et je n’aurais pas pu demander un meilleur système de soutien. Je suis vraiment reconnaissant.

Selling Tampa est disponible en streaming sur Netflix.

