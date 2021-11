Vendredi, Combate Global obtient le 2e événement télévisé en direct le mieux noté de son histoire

NEW YORK – 16 novembre 2021 – Univision et Combate Global ont annoncé aujourd’hui un autre succès d’audience avec le dernier événement de l’organisation d’arts martiaux mixtes (MMA) qui a rassemblé 679 000 téléspectateurs au total 2+, dont 340 000 téléspectateurs dans le groupe démographique convoité A18-49, vendredi dernier, 12 novembre

Dans un créneau horaire de 23 h HE / 12 h HP (retardé sur la côte ouest), l’événement, titré par un « USA vs. Le tournoi d’une nuit sur le thème du Mexique pour huit hommes légers (155 livres) a généré le deuxième plus grand nombre de téléspectateurs pour Combate Global en quatre ans d’histoire avec Univision.

« Nos cotes d’écoute sur Univision continuent de croître, tandis que nous attirons et nous engageons avec un tout nouveau public de téléspectateurs de la génération Z et de la génération Y », a déclaré le PDG de Combate Global, Campbell McLaren. « C’est un public que nous avons créé et que personne d’autre dans l’industrie du MMA n’atteint. »

L’émission en direct de vendredi était le programme le mieux noté à la télévision en langue espagnole aux États-Unis dans la tranche horaire, et le deuxième programme le mieux noté à la télévision dans la tranche horaire, derrière seulement la programmation NBA sur ESPN.

Dans l’événement principal du tournoi, la star de 23 ans Enrique « Baby Bull » Gonzalez (12-4) de Laredo, Texas via Chicago, Ill., a battu trois adversaires consécutifs, dont l’adversaire du championnat Cristian « Puas » Perez (8-1 ) d’Ensenada, BC, Mexique, en une nuit pour remporter le championnat du tournoi pour les États-Unis

La dernière victoire d’audience est la deuxième après l’événement de Combate Global le 1er août qui a attiré 946 000 téléspectateurs au total 2+ et 464 000 adultes 18-49 dans un créneau horaire de 12 heures HE / PT sur Univision, battant l’audience du mastodonte de l’industrie MMA, l’UFC , qui a attiré 797 000 téléspectateurs au total 2+ téléspectateurs et 329 000 adultes de 18 à 49 ans, aux heures de grande écoute le 31 juillet.