“Vendredi est comme une finale”

14/04/2021 à 19:46 CEST

Joan Blanch

Le Centre d’Esports Sabadell affronte les huit derniers matches de championnat dans une situation délicate. La permanence suit le tir, seuls trois points séparent les arlequins de la permanence, mais à chaque fois il y a moins de marge. Malgré tout, le vestiaire de Sabadell ne pense qu’à ce qui les concerne sans penser aux résultats de leurs rivaux directs.

«Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Quand la journée se termine, on regarde le classement et on analyse mais dès le départ on ne pense qu’à nous ”, a commenté Edgar Hernández. Après avoir échoué à passer le nul contre Carthagène, ceux d’Antonio Hidalgo visitent une Fuenlabrada qui se trouve dans la zone médiane du classement.

«Vendredi, nous devons obtenir les trois points qui sont très importants. Ce sera un match très difficile. Le groupe sait qu’il doit donner un peu plus qu’il ne donne », a déclaré l’attaquant Gavá. Ce qu’ils ne croient pas au Centre d’Esports, c’est que leur rival ce vendredi, entraîné au passage par un ancien arlequin comme José Luis Oltra, en ressort détendu.

«Il reste encore 24 points et je doute que Fuenlabrada sorte pour jouer le match détendu & rdquor; a souligné un Edgar qui a donné la clé pour obtenir le maximum de points d’ici à la fin de la ligue, «Vous devez jouer un match presque parfait. On ne peut plus se tromper en attaque ou en défense et il faut être énergique dans les deux domaines & rdquor;.

Jaime rate le match en raison d’une suspension après avoir été expulsé le dernier jour contre Leganés.