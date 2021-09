Vendredi, l’acteur Anthony Johnson est mort à 55 ans

Le monde de la comédie a vraiment été ébranlé, encore une fois. Notre famille BH Talent a le cœur brisé par la perte de la légende emblématique de la scène et de l’écran, M. Anthony ‘AJ’ Johnson. Il nous a laissé des souvenirs incroyables de son rire, de ses talents d’acteur dynamique, mais surtout de son énorme personnalité et de son cœur en or. Nous prierons constamment pour toute sa famille, y compris sa femme Lexis, ses 3 enfants, son frère Edward « Peanut » Smith, sa sœur Sheila et son manager à vie et ami Mike D. S’il vous plaît, donnez-leur le temps dont ils ont besoin pour traiter et pleurer un si énorme perte.