Vendredi NBA – Cavaliers contre Raptors

Jarrett Allen – 11,5 rebonds O (-130) U (+100)

Pour le dire simplement, Jarrett Allen a été une machine à rebonds au cours des neuf premiers matchs de la saison NBA. Allen a une moyenne de 10,7 rebonds sur la saison et sort d’un match de 16 et 17 rebonds au cours de ses deux derniers. Le dénominateur commun ? Kevin Love a raté les deux matchs, ce qui a entraîné un excès de minutes disponibles au poste de centre. L’amour est à nouveau sorti, il faut donc s’attendre à ce qu’Allen accroche à nouveau ces minutes supplémentaires, et peut-être quelques rebonds supplémentaires dans le processus. Cependant, Allen a cinq matchs dans lesquels il a totalisé moins de 10 planches.

Darius Garland – 6,5 passes décisives O (-103) U (-125)

Comme Jarrett Allen, Darius Garland a été un joueur du type «tout ou rien» cette saison en matière de passes décisives. Alors qu’il totalise en moyenne 7,9 passes décisives cette saison, il a disputé quatre matchs cette saison avec sept centimes ou plus (12, 7, 11 et 10) et trois avec six ou moins (6, 5 et 4). Il y a de meilleures chances qu’improbable que le total d’aides de Garland dépasse la ligne de 6,5 fixée par Tipico Sportsbook, mais méfiez-vous du fait qu’il a la capacité de produire des chiffres médiocres.

Scottie Barnes – 6,5 rebonds O (135) U (+105)

L’attaquant recrue de 6’9 est sur le point de commencer sa carrière en NBA. Ses moyennes inattendues de 18,1 points, 8,9 rebonds et 2,0 passes décisives ont porté ses cotes d’avant la saison, +1200 Rookie of the Year chez Tipico Sportsbook, à +350 cotes aujourd’hui. Cependant, il a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au pouce, alors qui sait quel impact la blessure pourrait avoir sur ses minutes et ses performances lors de son premier match de retour. Barnes est par ailleurs un quasi-lock pour saisir sept rebonds, mais gardez ce pouce à l’esprit avant de placer votre pari.

OG Anunoby – 19,5 points O (-118) U (-110)

En dehors de quelques performances de tir vraiment médiocres pour commencer la saison, Anunoby a été une option de score incroyablement fiable pour les Raptors. Il a une moyenne de 22,6 points sur 46,2% des tirs depuis ces deux premiers matchs oublieux. Il a récemment inscrit le pointage en l’absence de Scottie Barnes, inscrivant 28,5 points par match lors des deux derniers. Cependant, Barnes est de retour dans la programmation, donc la production d’Anunoby pourrait être menacée d’une légère baisse. Mais le fera-t-il ?