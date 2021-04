Vendredi saint 2021: Histoire, importance, pourquoi le vendredi saint est célébré, pourquoi vous ne devriez pas saluer le «  bon vendredi saint  » – Faits importants

La journée est également appelée «vendredi noir» ou «vendredi silencieux». (Source de la photo: Pixabay)

Pourquoi le Vendredi saint est célébré – Histoire et importance: Les gens autour de la célébration du Vendredi saint le 2 avril de cette année. Il est observé par les chrétiens un jour avant Pâques pour commémorer la crucifixion de Jésus-Christ à Calvary Hills. Selon la Bible, Jésus a été crucifié à mort de la manière la plus brutale. La Bible dit: «Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son seul et unique Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle» (Jean 3:16). Il dit qu’il a été battu, torturé et obligé de porter sa propre croix avant d’être crucifié dessus. Le Vendredi saint marque également la fin de plus d’un mois de jeûne appelé Carême. C’est une période pendant laquelle les chrétiens jeûnent, prient et font l’aumône.

Comme le Vendredi Saint n’est plus qu’à une journée, laissez-nous vous parler de son importance et aussi pourquoi les gens ne se saluent pas ce jour-là, contrairement à Noël ou à Pâques.

Pourquoi s’appelle-t-il le Vendredi saint?

Il existe plusieurs croyances. On pense que le jour de la mort de Jésus était vendredi. Mais pourquoi alors l’appeler «bien». Les religieux croient fermement que Jésus a sacrifié sa vie pour montrer son amour pour l’humanité. On dit aussi qu’il a donné le sacrifice ultime pour les péchés du monde entier. Bien que ce soit un jour terrible, il a ouvert la voie au salut de l’humanité lorsque Jésus est ressuscité et est revenu à la vie deux jours plus tard, c’est-à-dire le dimanche. Les chrétiens l’ont qualifié de «bien» comme symbole de la victoire du bien sur le mal.

Il y a une autre croyance selon laquelle il provient du terme «vendredi de Dieu». D’autres interprètent le «bien» comme «sacré» et l’appellent donc «Vendredi saint».

Devriez-vous en saluer certains le vendredi saint?

La journée est également appelée «vendredi noir» ou «vendredi silencieux». La journée est observée par les chrétiens en offrant des prières et en confessant leurs péchés. Le Vendredi saint est considéré comme l’un des jours les plus solennels et les plus douloureux. C’est pourquoi il ne faut saluer personne en ce jour.

