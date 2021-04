Vendredi saint: versets bibliques à partager

. Le pape François porte un crucifix lors de la célébration de la Passion du Seigneur le vendredi saint dans la basilique Saint-Pierre, le 19 avril 2019, au Vatican.

El 2 de abril cuando la iglesia católica conmemore la solemnidad del “Viernes Santo”, miles de fieles cristianos estarán es un estado de recogimiento y reflexión sobre todo lo que Jesús tuvo que padecer por salvar la humanidad, entregando su propia vida al ser crucificado en la Croix.

Pour se souvenir de tout ce qui est arrivé au fils de Dieu ce jour-là, rien de mieux que de se tourner vers la Sainte Parole de la Bible. Si nous passons en revue certains versets de cet écrit qui racontent les événements de la crucifixion du Christ, nous pourrons comprendre le grand et infini amour de Dieu pour nous tous, à tel point qu’il a remis son fils bien-aimé dans les bras de mort. Lorsque nous acceptons cette vérité de la Bible, que Jésus est mort pour tous et ressuscité le troisième jour, nous acceptons les promesses de Dieu.

Versets bibliques à partager

Ésaïe 53: 3-9

Méprisé et rejeté parmi les hommes, un homme de douleur, expérimenté dans la rupture, et comme celui dont les hommes se cachent les visages, il était méprisé, et nous ne l’estimons pas. Certes, il a porté nos maladies et a souffert nos douleurs; nous le considérons comme un lépreux, blessé par Dieu et abattu. Mais il a été blessé pour nos transgressions, meurtri pour nos iniquités; Sur lui tomba le châtiment, le prix de notre paix, et grâce à ses blessures nous avons été guéris. Nous nous trompons tous comme des brebis, nous nous détournons – chacun à sa manière, mais le Seigneur a porté l’iniquité de nous tous sur lui. Il était affligé et affligé, il n’ouvrait pas la bouche: comme un agneau, il était conduit à l’abattage, et comme un mouton devant ses tondeurs, il était sans voix et n’ouvrait pas la bouche. Pour la prison et pour le jugement il a été emmené; Et quant à sa génération, qui a considéré qu’il était coupé du pays des vivants et par la rébellion de mon peuple? Et il a été enterré parmi les méchants et avec les riches dans sa mort, bien qu’il n’ait fait aucune violence, et il n’y avait aucune tromperie dans sa bouche.

Jean 19: 26-27

Quand Jésus vit sa mère et le disciple qu’il aimait, il dit à sa mère: « Femme, voici ton fils! » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère! » Et à partir de cette heure, le disciple la reçut chez lui.

Matthieu 27: 45-46

Et à partir de la sixième heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus a crié d’une voix forte: « Eli, Eli, lama sabactani? » C’est-à-dire: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? » Et Jésus, criant à nouveau d’une voix forte et abandonna l’esprit.

Matthieu 27:54

Quand le centenier et ceux qui étaient avec lui, qui gardaient Jésus, quand ils ont vu le tremblement de terre et ce qui se passait, ils ont été remplis d’étonnement et ont dit: « C’était vraiment le Fils de Dieu! »

Jean 19: 31-33

Comme c’était le jour de la préparation, et pour que les corps ne restent pas sur la croix le jour du sabbat (puisque ce sabbat était d’une grande solennité), les Juifs ont supplié Pilate que leurs jambes soient cassées et qu’on les enlève. Eh bien, les soldats ont cassé les jambes du premier, et aussi de l’autre qui avait été crucifié avec lui. Mais quand ils sont venus vers Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui ont pas cassé les jambes.

Romains 6: 22-23

Mais maintenant que vous avez été libéré du péché et fait des serviteurs de Dieu, le fruit est obtenu menant à la sanctification et à sa fin, la vie éternelle. Parce que le salaire du péché, c’est la mort, mais le don de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur.

1 Pierre 2:24

Qui lui-même a porté nos péchés dans son corps sur l’arbre, afin que nous, étant morts aux péchés, vivions pour la justice. Par ses blessures, vous avez été guéri.

1 Jean 5: 11-12

Et ceci est le témoignage: que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie: celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.

Marc 15:33 39

Quand la sixième heure (midi) arriva, il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu’à la neuvième heure (15 heures). Et à la neuvième heure (15h00), Jésus s’écria d’une voix forte: « Eloi, Eloi, lema sabactani? » qui, une fois traduit, signifie: « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné? »

Certains de ceux qui étaient là, l’entendant, ont dit: « Regardez, il appelle Elie. »

Puis on a couru et trempé une éponge dans du vinaigre, et la mettre sur un roseau, a donné à boire à Jésus, en disant: « Voyons si Élie descendra. »

Mais Jésus, poussant un grand cri, expira.

Et le voile du temple s’est déchiré en deux, de haut en bas.

Voyant le centenier devant lui, la manière dont il expira dit: «En vérité, cet homme était le Fils de Dieu».

