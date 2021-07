VenewLive, soutenu par Hybe, fait appel à Snoop Dogg pour le “Virtual Hip-Hop Festival”

in

La plate-forme de diffusion en direct soutenue par HYBE, VenewLive, organise un festival de hip-hop virtuel dirigé par Snoop Dogg.

Le prochain spectacle est alimenté par Kiswe, une société de technologie de streaming vidéo. Kiswe a aidé à accueillir certains des plus grands concerts virtuels au monde, notamment le Bang Bang: Con: The Live événement virtuel pour BTS. Le nouvel événement débutera le dimanche 7 août 2021 à 20 h HE.

Universal Music Group s’est associé à HYBE et YG Entertainment pour investir dans une coentreprise appelée KBYK Live il y a à peine quatre mois. VenewLive est le premier projet issu de cette joint-venture. En 2020, pendant la pandémie, 1,4 million de téléspectateurs dans 200 pays ont regardé les concerts à la carte de Kiswe.

Le festival de hip-hop virtuel dirigé par Snoop Dogg s’appelle The RENAISSANCE: EP 1. Les billets commencent à 9,99 $ et les organisateurs affirment que les participants pourront «choisir leur propre aventure et explorer une gamme de contenus immersifs allant de la musique aux interviews en passant par les sketchs comiques. la mode à l’art.

De nombreux concerts virtuels de style métavers ont imité la capacité de Fortnite et Roblox à accueillir des musiciens et à divertir les participants virtuels. Les utilisateurs de VenewLive disposent d’une fonction de « réaction des fans » qui leur permet de prendre des selfies vidéo pour filmer leurs réactions aux performances.

« Nous sommes ravis d’offrir ce festival innovant aux fans de hip-hop du monde entier. L’une de nos missions est de fournir une flexibilité créative aux artistes, et Blank Canvaz utilise vraiment notre technologie comme toile pour cette production », a déclaré John Lee, PDG de VenewLive.

“Ce sera la première fois que VenewLive accueillera un mélange de divertissement au-delà de la musique, et nous sommes ravis de participer à la création de ce nouveau format de divertissement.”

Mais tout le monde ne croit pas que les concerts virtuels sont là pour rester. Michael Rapino, PDG de Live Nation Entertainment, a déclaré qu’il pensait que les concerts virtuels étaient une mesure provisoire prise pendant la pandémie. À l’avenir, Rapino dit qu’il pense que les concerts virtuels serviront de produit complémentaire pour les fans qui ne peuvent pas assister à des spectacles en direct en personne.

Alors que les concerts en direct ne s’éteindront certainement pas de sitôt, les concerts virtuels ne feront que s’agrandir. C’est parce qu’il est plus facile pour 500 000 personnes de supporter un prix de billet de 9,99 $ pour voir Snoop Dogg virtuellement que de convaincre 20 000 personnes de payer plus de 100 $ pour un billet.

Les événements virtuels peuvent même sembler plus intimes lorsque les amis peuvent organiser des soirées de surveillance et profiter du concert depuis leur home cinéma – plutôt que les saignements de nez. Il s’agit d’une nouvelle catégorie émergente permettant aux artistes de générer des revenus auprès des fans du monde entier.