Venez “ comme vous êtes ”: l’application se targue d’être une zone sans pression

Sunali Aggarwal, entrepreneur basée à Chandigarh, fondatrice d’As You Are, ou AYA

En juin de l’année dernière, en plein milieu de la pandémie, l’entrepreneur Sunali Aggarwal, basé à Chandigarh, a lancé As You Are (AYA), une plate-forme de rencontres et de réseautage social conçue exclusivement pour la communauté LGBTQ + indienne. L’annulation de l’article 377 a tracé une nouvelle voie pour la communauté LGBTQ + indienne et c’est à ce moment qu’Aggarwal a entrepris de rechercher les plateformes de rencontres et de réseaux sociaux existantes et s’est rendu compte qu’elles hébergeaient une section spécifique de la communauté ou étaient ouvertes à tous, surplombant le spectre LGBTQ +. Cela a conduit à la création d’AYA. L’application se targue d’être une zone sans pression. Il comprend que de nombreux membres de la communauté ne se sont pas identifiés publiquement pour diverses raisons et, par conséquent, il vise à combler cette lacune en matière de rencontres et de connexion avec d’autres personnes qui, au fil des ans, se sont familiarisées avec leur identité et s’expriment à propos de leur identité. L’application vise également à offrir un jour des services de jumelage à la communauté.

«L’idée d’une application exclusive pour la communauté LGBTQ + découle des expériences de première main d’amis qui se sont identifiés comme homosexuels et ont eu du mal à trouver un partenaire et à s’exprimer sans être ridiculisés ou harcelés. Si l’annulation de l’article 377 leur a peut-être accordé un statut juridique, elle n’a pas neutralisé ni déstigmatisé les tabous sociaux associés à la communauté, ce qui a en outre empêché une majorité de vivre sa vie à ses conditions. Pour eux, le monde physique n’est peut-être pas l’espace le plus propice pour trouver un partenaire. Par conséquent, la communauté se tourne souvent vers le monde numérique pour rechercher des conseils et du soutien », explique Aggarwal, qui a cofondé Mobikwik.com en 2009 et qui travaille avec 100 startups et éditeurs de logiciels depuis plus de 18 ans. «Pour cette raison, AYA vise à créer un espace sûr pour contrer les défis des rencontres queer. Nous utilisons le mot «rencontres» à des fins de simplification et travaillons sans relâche pour devenir le meilleur service de jumelage pour les Indiens LGBTQ + dans le monde. À l’avenir, nous visons également à apporter des services conçus spécialement pour la communauté et si possible, par la communauté.

Les principales fonctionnalités de l’application ont été personnalisées en tenant compte de la pertinence et de la sensibilité des utilisateurs. Les utilisateurs ont un contrôle total sur les détails qu’ils aimeraient partager, leurs préférences, etc. L’inscription nécessite des informations de base telles que le sexe, l’orientation, l’adresse e-mail, le numéro de contact et un selfie qui n’est utilisé que par l’équipe back-end pour vérifier le compte manuellement. Chaque utilisateur vérifié reçoit un code de référence vers l’application freemium. Lorsqu’un autre utilisateur utilise le code de parrainage, il bénéficie de 15 jours premium gratuits. Cet utilisateur apparaît alors également en tant que connexion du premier utilisateur.

Connaissant bien les défis de l’accessibilité et de l’authenticité, l’application vérifie chaque utilisateur à travers trois niveaux de vérification: e-mail, numéro de contact et selfie. L’équipe technique effectue des contrôles stricts sur le selfie pour vérifier les utilisateurs sur la plate-forme. Les catégories d’utilisateurs incluent «vérifié», «non vérifié» et «premium». L’application permet aux utilisateurs de voir les profils en fonction de la sélection de sexe qu’ils ont choisie. Par exemple, si une utilisatrice choisit uniquement des profils féminins, elle ne verra alors que des profils féminins. Si un homme choisissait de voir le profil d’une femme, il n’aurait accès qu’aux profils de ceux qui choisissaient d’être vus à travers le spectre.

Avec plus de 9500 téléchargements à ce jour, l’application est actuellement disponible pour les utilisateurs d’Android. La base d’utilisateurs représente 40% des villes de niveau 1, 40% des villes de niveau 2 et le reste de tout le pays.

L’équipe travaille également sur l’inclusion des langues régionales, car l’anglais n’est peut-être pas la langue officielle ou la première langue d’une grande majorité.

