Venez La Alegría, les chauffeurs « ont leurs jours comptés »

Être venu La joie de télévision aztèque L’un des programmes d’antan préféré des téléspectateurs, non seulement pour son contenu mais aussi pour le casting qui participe au jour le jour en le conduisant, récemment un fait divers a été partagé où il était mentionné que les chauffeurs auraient leurs jours comptés.

VLA appartient au genre des programmes du matin, des émissions, des concours et des variétés de magazine, il a été lancé vers 2006, et à ce jour, il continue à être diffusé de 9h00 du matin jusqu’à 14h00.

Certaines rumeurs sont venues de la chaîne de télévision Grupo Salinas Tv Azteca, selon lesquelles certains de ses programmes du matin auraient des changements importants et qu’il s’agissait en particulier de certains chefs de Viens la joie.

On dit que les cadres ont eu une réunion avec les animateurs de l’émission, dont l’objectif était de demander certains objectifs à atteindre au cours des prochaines semaines, dans une situation donnée où ceux-ci ne seraient pas atteints, ils devraient sortir de la diffusion .

Un autre point qui a apparemment été vu lors de la réunion est que d’autres conducteurs ont également été invités à modérer un peu leurs commentaires.

Il semble que la chaîne de télévision soit concernée car elle n’a pas réussi à avoir la popularité de la compétition, le programme Hoy, il faut noter que la matinale de Televisa a plus d’années d’apparition à l’écran, depuis 1998 soit 23 ans à l’antenne tant que VLA a environ 15 .

C’était le 2 janvier 2006, le premier jour de transmission de Viens la joie, et bien qu’il soit assez populaire, il ne parvient toujours pas à surpasser Hoy.

On dit que lors de la réunion avec les réalisateurs, deux chefs d’orchestre n’ont pas été sollicités et lorsqu’ils apparaissent ce sont eux qui sont dans une éventuelle sortie du programme, nous parlons de Cynthia Rodriguez et Mathilde Obregón.

Quant à Capi Pérez, il était l’un de ceux qui étaient présents à la réunion et qui ont apparemment reçu une forte réprimande, étant celui qui a été désigné pour modérer son vocabulaire tout en étant lui, un autre des chauffeurs qui peut également être Le le point de mire était William Valdés.

Ce programme a une durée de cinq heures, avec laquelle certains internautes se sont mis d’accord selon certaines publications sur Twitter d’un compte spécialisé dans les émissions, qui devrait revenir au format de trois heures.

En effet, pour certains téléspectateurs, il devient un peu fastidieux d’écouter et de regarder quelques variations des pilotes qui sont les mêmes chaque jour.