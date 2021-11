Venez La Alegría, les jours de Cynthia González sont comptés

Cynthia González pourrait bientôt quitter Venga La Alegría | Instagram

Malgré la popularité du programme Venga La Alegría, cela ne signifie pas que ses animateurs sont précisément les favoris du public, cela se produit sûrement avec l’un des animateurs de l’émission télévisée du matin à succès, car on dit que ses jours sont comptés.

Sans aucun doute, TV Azteca a gagné un terrain préférentiel auprès du public, car grâce aux émissions de téléréalité et aux programmes qu’elle a dans sa programmation, elle est devenue plus célèbre.

Parmi les programmes à succès, nous trouvons Masterchef Celebrity, Survirvor México, Exatlón México, Viens la joie et La Voz México, pour n’en citer que quelques-uns, cependant avec l’arrivée de « I want to sing! » la popularité a augmenté de façon exponentielle.

Cela peut vous intéresser: Mariana Seoane éblouit le style très Jennifer López

Si l’audience a toujours été élevée avec le lancement de ce nouveau programme, elle n’a pas hésité à augmenter immédiatement.

Avec la popularité croissante de la chaîne de télévision Ajusto, des mesures ont dû être prises pour que cette croissance soit encore plus acceptée par les téléspectateurs, ils ont donc décidé d’étendre l’un des programmes les plus populaires « Viens la joie« mais c’était jusqu’au week-end.

Cynthia González pourrait bientôt quitter Venga La Alegría | Instagram vengalaalegriatv

Auparavant, le samedi et le dimanche, le meilleur de la semaine du programme était passé et maintenant, ils présentent de nouveaux contenus, ayant comme chefs d’orchestre les célébrités nées en raison de leur popularité dans les émissions de téléréalité de TV Azteca précisément.

C’est précisément une animatrice qui, depuis qu’elle est entrée dans le programme le week-end, attire l’attention du public et pas exactement pour le mieux.

Pourquoi les jours de Cyntia González sont-ils comptés ?

Malgré que Cyntia Gonzalez Elle est devenue l’une des personnalités préférées de leurs émissions de téléréalité respectives, nous avons parlé de Masterchef Mexico et de Survivor Mexico plus tard, les cadres n’ont pas hésité un instant à lui donner l’opportunité d’être l’animatrice de l’extension matinale.

Cependant, les fans du programme n’ont pas aimé leur participation et il a commencé à y avoir plusieurs plaintes, avant un réveil, la situation n’a rien changé, donc apparemment la décision a été prise que leur départ est en janvier 2022 .

Qui remplacera Cyntia González au VLA ?

Il convient de mentionner qu’avant de prendre la décision pour l’animateur de quitter le programme, on s’est demandé qui serait le successeur ou le successeur à ce poste important, sans aucun doute il devait être quelqu’un de charismatique et qui gagnerait le cœur des téléspectateurs immédiatement.

Pour cette raison, la meilleure option pour ce travail était destinée à Daniela Alexis, mieux connue sous le nom de « La Bebeshita », qui a récemment quitté Masterchef Celebrity, étant l’une des personnalités qui a obtenu le plus d’affection des téléspectateurs avec sa participation.