Venez la Alegría, révélez la liste des conducteurs qui licencieraient | Instagram

Mauvaise nouvelle pour Venga la Alegría ! Malgré un excellent moment, la concurrence directe du matin de Programme d’aujourd’hui Je me passerais de certains de ses pilotes et ils assurent, il y a déjà des noms !

Le succès du programme TV Azteca est tel qu’il s’est même étendu aux week-ends, samedis et dimanches, mais avec une distribution différente de celle que le public a l’habitude de voir, Laura G, Sergui Sepúlveda, Penélope Menchaca, Cynthia Rodriguez, El Capi Pérez et compagnie, ne font pas partie de la matinée ces deux jours.

Mais même si Viens la joie C’était renouvelé et tout semblait une bonne nouvelle, le site de divertissement La Comadrita assure que le bonheur prendra fin pour au moins trois animateurs de la célèbre émission de Tv Azteca.

Cependant, Cynthia Rodríguez, El Capi, Sepúlveda et compagnie peuvent être rassurés, pour le moment, car ils assurent que ceux qui partiront le matin feront partie du casting du week-end, indépendamment du fait qu’ils n’ont que deux jours sur l’air.

Le site spécialisé dans les émissions a publié les noms de ces trois personnes sur ses réseaux sociaux, mais ce qui a le plus surpris le public, c’est qu’il ne s’agit pas des visages les plus récents, mais de personnages qui ont déjà une certaine reconnaissance à l’écran et dans le monde. .du Salon.

Selon La Comadrita, ce seront Alex Sirvent, Rafa Serdán et Mati Álvarez qui quitteront VLA dans leur version week-end ; son intégration à la conduite matinale a donc été plus que courte.

Qui n’a eu aucune pitié pour Viens la joie Le week-end c’était Alex Kaffie, le Méchant des séries a partagé qu’il avait vu l’émission de télévision et qu’elle lui semblait vraiment très grise. L’expert en célébrités a assuré qu’il n’avait rien trouvé qui l’ait attiré à revoir l’émission et que certains de ses chauffeurs n’avaient pas performé comme ils auraient dû lors de la diffusion ; Il a même souligné que l’interview qu’ils ont faite avec Laura Zapata, une actrice qui a servi de marraine de luxe, était vraiment mauvaise.

Il y a quelques semaines, les rumeurs sur VLA ont commencé lors de sa diffusion le week-end, le public attendait un à un les noms des pilotes et ils attendaient beaucoup de ce projet.

Un énorme tollé a été fait lorsqu’il a été dit que l’ancienne reine de beauté Sofía Aragón rejoignait le casting, car beaucoup pensaient que cela signifierait le départ de Kristal Silva du matin; cependant, il a été précisé plus tard que c’était pour les week-ends.

Peu de temps auparavant, le départ de Silva avait été répandu après avoir quitté Suvivor, ce qu’ils exigeaient énormément, puisqu’ils disent qu’il s’est laissé gagner pour finalement être éliminé de la téléréalité.

Plus tard, l’animatrice de Venga la Alegría a avoué que c’était vrai, car elle avait trop reporté son mariage et était déjà assez proche et a indiqué que même sans gagner l’émission de téléréalité, elle récupérerait tout l’argent qu’elle allait perdre si elle reportait encore une fois.