“Venez quand vous quittez la messe et que nous regardons du porno assis dans la piscine”

Quel est le pire propriétaire que la NBA ait jamais connu? Il n’est pas facile de mélanger les temps, les marchés, la gestion des affaires et du sport … mais il est clair que Donald Sterling a de nombreux bulletins à élire. Fait les Clippers un peu plus qu’une risée et il est sorti après un horrible scandale raciste. Les années de la famille Maloof aux Sacramento Kings, certainement la tourmente de James Dolan à New York, où la Mecque du basket-ball est devenue une équipe vulgaire… au mieux; Et aussi, il ne peut pas être absent, celui qui à l’époque était considéré comme le pire, presque un prédécesseur de ceux-ci et d’autres, pas rusés, qui l’ont suivi: Ted Stepien, propriétaire des Cleveland Cavaliers entre 1980 et 1983.

Stepien, né en Pennsylvanie et décédé à Cleveland en 2007 d’une crise cardiaque à l’âge de 82 ans, a quitté les Cavs avec un solde de 66-180 dans son stade, dans lequel il avait cinq entraîneurs (l’un d’eux le légendaire Chuck Daly, qui n’a pas duré un seul cours) et a perdu 15 millions de dollars de l’époque. Gagner de l’argent n’était pas son problème – il a créé le National Advertising Service en 1947 avec seulement 500 $. En 1980, il en générait environ 80 millions par an. Cela lui a permis de se lancer dans le monde du basket professionnel, un rêve qui après que la NBA s’est étendue à la CBA (Continental Basketball Association), à la GBA (Global Basketball Association) et avec sa progéniture, un United Pro Basketball finalement hors de propos. Son offre pour les Cavs mi-1980 avec l’acquisition de 38% de la franchise pour 2 millions de dollars. En quelques mois, il contrôlait déjà 82%.

Désavoué par le public des Cavs, qui sous son commandement devint connu sous le nom de Cleveland Cadavers, envisagé de renommer la franchise les Cavaliers de l’Ohio et de la transformer en une attraction itinérante qu’il a joué pour d’autres villes voisines ou même pas très loin, dans un rayon allant jusqu’à Toronto. Bien qu’il se définisse comme anti-ségrégation et «partisan d’une société pleinement intégrée», sa vision des questions raciales alors extrêmement sensibles dans les relations joueur-franchise-fan était tout sauf discrète ou sensible. De “Je suis préoccupé par le fait que les Noirs représentent 5% du marché, mais qu’ils occupent 75% de la main-d’œuvre” à “les noirs n’achètent pas de billets ni n’achètent presque tout ce qui est annoncé à la télévision, une franchise est comme toute autre entreprise et il faut en tenir compte ».

Et puis il y a, bien sûr, la règle de Stepien. La règle que la NBA a dû mettre en œuvre pour protéger Ted Stepien… de Ted Stepien. Après avoir passé les premiers tours du repêchage (tous entre 1982 et 1985, l’un d’entre eux étant celui qui mettrait James Worthy dans les Lakers), il a été établi qu’une franchise ne pouvait pas effectuer d’opérations avec des premiers tours futurs et consécutifs. En d’autres termes, si celui d’une année était transféré, celui de la suivante ne pouvait pas être transféré, du moins jusqu’à ce que le projet de la première ait été adopté et c’était déjà passé. Vous pouvez également si vous recevez une autre première de ces années en retour. Lorsque George et Gordon Gund ont payé 20 millions de dollars en 1983 pour les Cavs, ils ont également dû acheter des choix de premier tour des quatre prochains projets de la NBA, une destination de la Ligue pour que les nouveaux propriétaires ne soient pas enterrés par leurs décisions bizarres. prédécesseur, dont les Cavs avait nommé le New York Times en décembre 1982 «l’équipe de basket-ball professionnelle la moins bien gérée de l’histoire».

La figure de Stépien, inoubliable pour ses affaires, revient désormais au premier plan grâce à un excellent article de Joe Vardon et Jason Lloyd dans ., dans lequel ils rappellent l’une des idées les plus extravagantes et ratées d’un propriétaire … extravagant et manqué: la création d’un groupe de pom-pom girls dans le style de la Laker Girls qui avait formé le docteur Jerry Buss dans les Lakers, l’un des symboles de l’ascension et de la gloire de Showtime entre les mains d’un propriétaire légendaire qui a changé à jamais les Lakers, la NBA et le sport professionnel américain.

Une histoire, celle de Vardon et Lloyd, qui commence par rappeler ce qu’un journaliste local, du Akron Beacon Journal, a rencontré lorsqu’il a contacté le nouveau propriétaire, à l’été 1980, pour rédiger un profil sur lui. Il s’appelait Sheldon Ocker et Stepien a donc convenu avec lui de mener une interview: “Venez dimanche après la messe, nous allons nous asseoir au bord de la piscine et regarder du porno.” Mais au lieu d’arriver chez le millionnaire, Ocker s’est retrouvé dans une boîte de nuit encore fermée où Stepien a mis à l’épreuve un groupe de jeunes danseurs, un casting sordide pour former les “ Teddi-Bears ”, sa propre version des Laker Girls et , enfin, un échec lamentable. Un autre de plus. OU ALORSpas pour la direction de qui il a engagé sa propre femme et un artiste de vaudeville et dans laquelle il a inclus Nancy, sa fille de 19 ans.

Les femmes qui faisaient partie de ces Teddi-Bears et qui ont participé au reportage sont fières et croient avoir payé le prix de l’horrible relation de Stepien avec son environnement, avec Cleveland et avec les fans de certains Cavs en avoir assez de ses mauvaises décisions. Ostracisé, apparitions dans les centres commerciaux et hué au vieux Richfield Coliseum, presque toujours plein … avec des sièges vides. Ils ont facturé 25 $ par match et ont dû mettre leur image en place pour tout ce qui était nécessaire, y compris les calendriers et les apparitions promotionnelles de toutes sortes.

L’affaire s’est terminée par un scandale. Les huées au groupe d’animation ont commencé dans le premier jeu dans lequel ils ont joué. Bob Dolgan, chroniqueur pour le Cleveland Plain Dealer, a écrit qu’il avait assisté à «la performance la plus troublante qu’il ait vue en 35 ans de participation à des événements sportifs. Une étude de l’inhumanité que l’homme pourrait manifester envers l’homme». En 1982, un autre journaliste, Doug Clarke, a écrit un article dévastateur dans lequel il prévenait que plusieurs danseurs avaient signé une lettre accusant les Cavaliers de «manque de professionnalisme, de rupture de leurs promesses, de maintien de routines de danse dépassées, de manque de respect…». L’article parlait également de comportements racistes et sexistes envers les danseurs. Stepien a répondu par une plainte pour diffamation demandant 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Il a finalement retiré sa plainte après avoir affronté, lors du dernier match de la saison 1981-82, Clarke au milieu du pavillon. L’accréditation du journaliste a été enlevée et il a été expulsé de l’enceinte. La fin de l’expérience était imminente car, en réalité, l’abusé était Stepien dans les Cleveland Cavaliers.