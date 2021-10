Venezia engage le gardien Sergio Romero sur un transfert gratuit

Venezia a annoncé la signature de l’ancien gardien de Manchester United Sergio Romero sur un transfert gratuit.

Romero, 34 ans, était à la recherche d’un nouveau club depuis début juin après avoir été libéré par les Diables rouges, qui ont choisi de ne pas proposer à l’Argentin de prolongation de contrat.

Le gardien argentin Sergio Romero arrive en transfert gratuit.

Romero, 34 ans, est le gardien de but le plus capé d’Argentine et a passé les six dernières saisons à Manchester United.https://t.co/67EmqBIcKb#ArancioNeroVerde 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/YySZCq0sYz

– Venezia FC (@VeneziaFC_EN) 12 octobre 2021