Venezuela : le Casino de Maracay accepte les tokens Bitcoin, Ether, Tether et Axie Infinity

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le casino Ciudad Jardín Maracay, inauguré le 31 août, a publié les crypto-monnaies qu’il accepte sur son compte Instagram.

***

Le président vénézuélien Nicolás Maduro a autorisé l’exploitation de casinos dans 30 endroits à travers le pays. Cela se produit précisément 10 ans après que le président précédent, Hugo Chávez, a interdit l’exploitation de ces lieux de jeux d’argent et de hasard.

Suite à cette déclaration de Maduro, ces établissements ont commencé à fonctionner. L’un d’eux, récemment inauguré, a indiqué sur son compte Instagram que certaines crypto-monnaies et jetons de jeu étaient les bienvenus.

Il s’agit du casino Ciudad Jardín Maracay, situé dans l’hôtel Pipo Internacional dans la capitale de l’état d’Aragua, au centre du pays. Le lieu de bingo et de jeux a été inauguré en grande pompe le 31 août.

Dans son compte Instagram il indique quels sont les moyens de paiement et nomme dollars, euros et bolivars, mais aussi crypto-monnaies : Bitcoin, Ethereum, le stablecoin Tether, et les tokens du jeu Axie Infinity : AXL et SLP (Small Love Potion). Comme nous l’avons dit, Axie est désormais la folie au Venezuela, avec des milliers de joueurs qui ont fait de ce jeu virtuel un mode de vie. C’est même la cause de blagues sur l’adoption impressionnante.

Au-delà de l’acceptation, jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve que des personnes utilisent des crypto-monnaies pour effectuer des paiements et des paris au casino. Cependant, le fait qu’ils s’ouvrent au monde de la crypto ne manquera pas de susciter l’intérêt de certains détenteurs de jetons.

Ce n’est pas la première fois que les casinos et la cryptographie sont liés au Venezuela. En janvier 2020, Maduro a annoncé que la monnaie numérique parrainée par le gouvernement, le pétro, pourrait être utilisée comme monnaie convertible pour les jeux de hasard dans les casinos.

Sources : Instagram, El País, El Pitazo, Criptonoticias

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash