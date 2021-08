Venezuela : les autorités reconnectent les mineurs de Bitcoin touchés par une précédente panne

in

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Les mineurs étaient enregistrés auprès de Sunacrip, l’organisation gouvernementale.

***

Il y a environ 10 ou 12 jours, les autorités régionales de l’État de Carabobo, dans le centre-nord du Venezuela, ont suspendu l’approvisionnement en électricité de tous les mineurs de Bitcoin enregistrés, fermer efficacement ses activités dans le secteur industriel. Plusieurs médias nationaux et internationaux ont rapporté la nouvelle. Dans l’ensemble, il a indiqué qu’il n’y avait pas d’explications officielles pour cette mesure. Cependant, certaines personnes ayant connaissance de la question ont déclaré à certains médias que l’action avait été prise en raison de l’énorme consommation d’énergie de ces opérations dans la région et de la tenue des élections du parti gouvernemental précisément à la date de la coupure.

Eh bien, aujourd’hui, deux semaines plus tard, les médias rapportent que les autorités vénézuéliennes ont reconnecté les mineurs de Bitcoin concernés. Selon les informations, Sunacrip, le chien de garde de la crypto-monnaie dans le pays, a servi de médiateur entre les autorités régionales des services publics et les mineurs concernés, et a réussi à faire pression sur eux pour qu’ils se connectent à nouveau.

Reconnexion

Le média explique que les autorités vénézuéliennes ont mené cette semaine une opération de reconnexion pour le groupe de mineurs de Bitcoin touchés.

La reconnexion est intervenue après que les mineurs se sont réunis avec Asonacrip, une organisation privée à but non lucratif qui travaille à promouvoir les crypto-monnaies dans le pays, et ont organisé une réunion avec Sunacrip. Lors de la réunion, qui a eu lieu la semaine dernière, Joselit Ramírez, chef de Sunacrip, a promis aux mineurs qu’ils seraient de nouveau opérationnels dans les 48 heures.

Ces mineurs auraient été déconnectés du réseau électrique en raison d’un contingence énergétique auquel la région faisait face à l’époque, selon certaines personnes proches du dossier, qui est intervenue en même temps que les élections internes des candidats du parti au pouvoir. Cependant, Corpoelec, la compagnie nationale d’électricité, n’a pas fourni d’explication officielle.

Avec licence

Les mineurs, tous sous licence de Sunacrip, ont été financièrement affectés par les jours sans faire fonctionner les machines. Mais l’utilisation du même et la fourniture d’électricité ont été à nouveau autorisées car tous les mineurs concernés étaient enregistrés et exploités sous la licence de Sunacrip, comme l’exige la législation en vigueur.

Parallèlement à cela, le gouvernement a confisqué un certain nombre d’équipements miniers illégaux opérant dans le pays, et a même emprisonné certaines personnes qui possédaient les machines. De nombreux mineurs préfèrent travailler illégalement parce qu’ils se méfient du gouvernement vénézuélien.

Pendant ce temps, l’armée vénézuélienne a son propre centre d’extraction de crypto.

Problème général d’électricité

Ce n’est pas un problème ponctuel qui n’affecte que les mineurs. Au Venezuela, des millions de citoyens se retrouvent sans électricité pendant des heures, voire des jours, quotidiennement. El medio El Pitazo reporta una serie de causas, algunas relacionadas con faltas de inversión en el área, pero dice que otras crisis han sido inducidas, y muchos de los apagones se deben también a causas naturales: Venezuela genera 64% menos energía termoeléctrica que hace 10 ans.

Sources : Bitcoin.com, El Pitazo, archives

Version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash