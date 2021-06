Venezuela, un début sous la menace du Covid-19

in

13/06/2021 à 8h00 CEST

La Copa América que Bolsonaro voulait organiser dans son pays débutera aujourd’hui par un Brésil – Venezuela (22h00 CEST, stade national de Brasilia), correspondant au groupe A, entaché de Covid-19. Jusqu’à douze membres de la délégation de Vinotinto ont été testés positifs lors de la première batterie de tests PCR qui ont été effectués lors de l’atterrissage dans la capitale brésilienne. Le nom des personnes infectées n’a pas transpiré, mais il y aurait des joueurs et des membres du staff technique, tous asymptomatiques.

L’épidémie de Covid-19 dans l’équipe nationale vénézuélienne a contraint la Conmebol à éliminer, dans l’urgence, la limite de seulement cinq remplacements dans la liste des inscrits dans la compétition des coronavirusEt la Fédération vénézuélienne a profité de l’écart pour appeler hier 15 nouveaux joueurs, qui doivent débarquer au Brésil de toute urgence.

L’EXTRÊME DROIT COUP DE BALLE

La lecture du gouvernement de ce qui s’est passé Bolsonaro C’est très particulier dans un pays avec 484.000 morts du Covid-19 pendant la pandémie. “S’il n’y avait pas la possibilité d’avoir des cas positifs, les protocoles rigoureux n’existeraient pas. Heureusement, dans le cas du Venezuela, d’autres joueurs doivent venir, car c’est ce que prévoit le règlement, donc le match se déroulera normalement”, a assuré le ministre de la Santé, Marcelo Queiroga, qui a indiqué que les joueurs et entraîneurs vénézuéliens passeront la quarantaine au Brésil et ne pourront retourner dans leur pays que lorsqu’ils auront un test PCR négatif.

Le cas du Venezuela n’est pas isolé. La Bolivie, qui fait ses débuts contre le Paraguay lundi, a eu quatre joueurs positifs au Covid-19 à son arrivée à Goiania. L’entraîneur de La Verde, César Farias, vous allez maintenant devoir décider de remplacer les trois infectés par quelques-uns des 60 joueurs faisant partie d’une pré-liste.

LA CANARINHA, TRÈS FAVORI

Le Venezuela va donc faire face à une rencontre très décimée au cours de laquelle Tite pourrait présenter jusqu’à trois nouveaux visages, en relation avec l’équipe qui a battu le Paraguay 0-2 mardi, lors d’un match de qualification pour Qatar 2022. Alisson reviendra sous des bâtons au lieu de Ederson, Le matelas Renan lodi occupera le côté droit au lieu de Alex Sandro Oui Lucas Paqueta, de l’Olympique de Lyon, jouera au lieu d’un arrêt Roberto Firmino.

Le 11 brésilien sera très offensif avec : Alisson, Danilo, Eder Militao, Marquinhos et Renan Lodi ; Casemiro, Fred et Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Richarlison et Neymar Jr. La gamme Vinotinto est une véritable inconnue en raison de l’épidémie de Covid-19.

L’ambiance extra-terrain, une fois de plus, marquera le choc après les révélations de Tite, en conférence de presse précédant la rencontre, dans laquelle il a assuré que les joueurs et le staff technique avaient notifié au président de la CBF qu’ils ne voulaient pas jouer la Copa América à domicile, alors que le lieu n’était pas encore défini.

Dans le dernier précédent, entre Canarinha et Vinotino, les Brésiliens se sont imposés 1-0, avec un but de Roberto Firmino, dans un affrontement insipide joué en novembre à Sao Paulo valable pour la Coupe du monde 2022.