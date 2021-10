Venga la Alegría fait un grand pas, cela renverse-t-il le programme Hoy ? | Instagram

Ont-ils renversé le programme Hoy ? Viens la joie Elle a franchi une étape importante qui pourrait faire la différence avec sa concurrence directe avec Televisa ; cependant, avec un concept différent : les week-ends.

Ce 2 octobre 2021, Venga la Alegría a commencé à diffuser le week-end ; cependant, le programme ne sera pas ce que le public a l’habitude de voir régulièrement du lundi au vendredi.

La star du matin de TV Azteca a cédé la place à un casting différent de celui vu au cours de la semaine, Laura G, Kristal Silva, Capi Pérez, Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez et plus, étaient absents pour faire place à de nouveaux visages.

Viens la joie le week-end, il se veut plus frais, avec des thèmes destinés à un public plus jeune et donc ses hôtes sont également plus jeunes. L’émission télévisée a débuté ce samedi avec Sofía Aragón, Alex Sirvent, Olga Mariana, Aristeo Cázares, Gaby Ramírez, Rafa Serdan, Mati Álvarez, Cyntia González, Alana Lliteras et plus devant les caméras.

Il a été annoncé que la compétition directe de Hoy serait diffusée samedi et dimanche de 8 h 55 à 14 h 00 sur Azteca Uno. Ce que le public se demande, c’est si ce changement dans Venga la Alegría affectera le public du programme Hoy.

Pendant quelques semaines, des spéculations ont commencé sur le départ des chauffeurs VLA, ceci après que les noms de ceux qui rejoindraient la force motrice aient été révélés ; même le fait que le nom de Sofía Aragón ait émergé parmi les candidats a suscité des spéculations sur le départ d’une autre ancienne reine de beauté : Kristal Silva.

Ce que le public ne savait pas, c’est que les nouveaux noms devaient faire partie des week-ends, donc pour l’instant, Kristal Silva, Cynthia Rodríguez, El Capi, Sergio Sepúlveda et compagnie continueront à l’écran.

Il y a également eu des rumeurs depuis un certain temps que bien que la star du matin de TV Azteca ait été une très bonne compétition pour le programme Hoy, les dirigeants iraient avec tout et changeraient radicalement pour VLA pour opter pour le classement.

Il a été dit que Venga la Alegría aurait une purification presque totale de sa distribution et que seuls quatre chefs d’orchestre resteraient dans l’émission de TV Azteca. Des situations similaires ont été répandues au sujet de la Programme d’aujourd’hui, dont il y a déjà près d’un an en disant qu’Andra Rodríguez Doria pourrait quitter le relais à tout moment.

Il y avait ceux qui disaient que face à la perte de Magda Rodríguez, Hoy avait notablement diminué son audience et que Rodríguez Doria n’avait rien pu faire pour la récupérer, ce qui indiquerait son départ dès le matin.

Mais la chance a tourné pour la sœur de Magda Rodríguez après que la société de production a lancé à juste titre l’émission de téléréalité Las Estrellas Bailan en Hoy dans la matinée, qui a connu un succès retentissant. Actuellement, le Hoy Program auditionne pour la deuxième saison de cette émission de téléréalité qui promet également d’être un succès.