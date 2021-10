Venga la Alegría Fin de Semana est un succès avec sa première | Instagram

Tout semble indiquer que la version du week-end de Venga la Alegría est sortie avec de grandes attentes, car on s’attend à ce qu’elle soit bien accueillie par le public et ils en sont tous extrêmement satisfaits. Succès qu’il a obtenu.

Les débuts de Mati Álvarez et Aristeo Cázares en tant que ConducteursOutre les parrains et marraines de luxe Laura Zapata et Aleks Syntek, ils étaient les stars de la matinée.

A noter que la journée ludique de 5 heures comportait entre autres des jeux, des interviews, des liens en direct, des numéros musicaux, des capsules.

Dans les premières minutes, les pilotes ont joué à ‘Tangled’, une dynamique où ils devaient placer leurs pieds et leurs mains dans certaines couleurs créant des positions étranges.

Plus tard, les présentateurs ont joué à ‘Colosalito’, un circuit similaire à celui d’Exatlón avec des structures gonflables où deux équipes, la verte et la jaune, étaient commandées par Aristeo Cázares et Mati Álvarez.

La première diffusion de Venga la Alegría Fin de Semana a eu la participation de l’actrice Laura Zapata, qui a raconté son expérience dans MasterChef Celebrity, son goût pour TikTok, sa carrière et bien sûr son moment épicé avec le chef Franco Noriega.

En revanche, Aleks Syntek a fait de même dans la partie musicale en chantant ses tubes au piano et il faut rappeler qu’il a été reçu sur notre tapis rouge comme la grande star qu’il est.

Puis Cyntia, ancienne participante de MasterChef et Survivor México, elle a bien sûr mis son assaisonnement dans la section cuisine, Alex Sirvent captivé par ses bonnes vibrations, Sofía Aragón impressionnée par sa beauté, Alana Lliteras a mis sa touche fraîche et jeune.

Rafa Serdán, Gaby Ramírez et Olga Mariana ont reçu les applaudissements du public en ce début de Venga la Alegría Fin de Semana.

Par contre, ce dimanche il y aura élimination à Exatlón México et la compétition devient de plus en plus féroce ; en plus, les émotions sont à la surface.

Il convient de noter que lors de l’épisode de vendredi, Ricardo Arreola a dû être licencié de la compétition, en raison d’une blessure qu’il a subie.

Selon les informations des comptes de fans de l’émission, les Pathfinders devront peut-être dire au revoir à Kevin Cerda, l’un des membres qui a eu la meilleure performance tout au long de l’émission de téléréalité.

Il convient de mentionner que l’émission sera retransmise ce dimanche 3 octobre via le signal Azteca Uno, à 20h00, et en ligne via la plate-forme numérique de la chaîne et l’application pour appareils mobiles.