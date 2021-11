Vengeance ‘borusser’ ou sceller la passe au deuxième tour

02/11/2021 à 21h00 CET

Joël Gadéa

Signal Iduna Park a soif de vengeance. Deux semaines après la défaite que l’Ajax a entérinée à Dortmund chez Johan Cruijff (4-0), les Allemands, blessés d’orgueil, veulent compenser et égaliser les Néerlandais en haut du tableau.

Ce ne sera pas une mission facile pour ceux de Marco Rose. Les « ajacied » marquent les esprits cette saison, aussi bien en Eredivisie qu’en Ligue des champions, où ils comptent leurs matchs par victoires et, en plus, c’est l’équipe qui marque le plus de buts. En faveur des Allemands sera l’ambiance infernale de leur temple et la séquence de trois victoires consécutives qu’ils enchaînent. Contre, l’arsenal des blessés avec Erling haaland comme la plus importante des absences.

Tout l’arsenal

Erik dix sorcière, qui sur ce point est beaucoup plus libre que l’entraîneur allemand, pourra compter sur ce qui est, jusqu’à présent, le meilleur attaquant de la compétition. Antony, Tadic, Berghuis et Haller, le « meilleur buteur » de la Ligue des champions, sera la pointe du fer de lance du réseau néerlandais, qui veut continuer avec son plein de victoires et laisser sa présence presque scellée en huitièmes de finale, ce qu’ils n’ont pas réalisé depuis leur étonnante 2018/2019, quand ils sont restés aux portes de la finale.

Dans l’infirmerie « accied » il n’y a que Mazraoui, des titulaires, qui peuvent ne pas provenir du jeu. Sa position sur le côté droit, vraisemblablement, l’occupera Rensch.

Une victoire à l’extérieur ne ferait qu’ouvrir la voie au prochain tour. En plus de le laisser pratiquement le condamner ou le certifier si les résultats sont donnés, l’Ajax pourrait assurer la première position du groupe, quelque chose de plus qu’avantageux face au tirage au sort des huitièmes de finale. Pour y parvenir, oui, vous devrez gravir la plus haute montagne de cette phase de groupes : un redoutable Signal Iduna, qui, bien que sans Haaland, fait peur comme toujours.

Les files d’attente probables

Borussia Dortmund: Kobel; Peut, Hummels, Akanji ; Meunier, Bellingham, Witsel, Wolf ; Reus, Brandt ; Risquer.

Ajax: Pasvéer ; Rensch, Bois, Martinez, Aveugle ; Alvarez, Gravenberch ; Antoine, Berghuis, Tadic ; Haller.

Arbitre: Michael Oliver (Angleterre).

Stade: Parc Signal Iduna.

Heure. 21h00.