Vengeance de Macron: la France cible les sociétés financières britanniques dans le but d’intimider la Grande-Bretagne à cause de la pêche | Politique | Nouvelles

Brexit: Clement Beaune dit que le Royaume-Uni et l’UE ne peuvent pas “ jouer à des jeux ”

Les tensions sont déjà vives après la menace de la semaine dernière d’Annick Girardin, ministre française des Mers, de couper l’alimentation électrique de Jersey, et une tentative de blocus de l’île par les pêcheurs français. Les responsables français envisagent maintenant de bloquer un accord de coopération réglementaire clé sur les finances dans le cadre d’un effort plus large pour faire pression sur le Premier ministre britannique Boris Johnson, ont déclaré les sources, s’exprimant sous couvert d’anonymat, citant des conversations privées.

Le protocole d’accord (MoU) non contraignant convenu au début du mois serait la première étape de la coopération future, ouvrant la voie à l’octroi d’un accès au marché aux entreprises britanniques plus tard.

Cependant, la France est apparemment réticente à permettre son entrée en vigueur et reste déterminée à utiliser la question pour tourner la vis face aux troubles persistants dans les ports de pêche du nord du pays en raison des retards dans l’obtention de licences pour continuer à pêcher dans les eaux britanniques.

Avant que le protocole d’accord puisse être mis en œuvre, les 27 membres de l’UE doivent approuver, la procédure formelle n’ayant pas encore commencé, même si elle pourrait le faire dans les prochains jours, ont suggéré des initiés.

Clément Beaune a déjà cherché à lier les deux problématiques (Image: GETTY)

Annick Girardin a menacé la semaine dernière de couper l’alimentation électrique de Jersey (Image: GETTY)

Boris Johnson a dépêché deux navires de la Royal Navy à Jersey la semaine dernière après qu’environ 60 bateaux de pêche français ont organisé une manifestation qui, à un moment donné, semblait susceptible de se transformer en blocus.

Les pêcheurs étaient en colère contre Jersey imposant des restrictions sur l’accès qu’ils avaient aux eaux autour de l’île.

Les pêcheurs en colère sont ensuite retournés au port, les négociations entre la France et Jersey devant reprendre sous peu.

JUST IN: Les expatriés britanniques refusés de se faire vacciner contre le coronavirus en Espagne

Clément Beaune et le président français Emmanuel Macron (Image: GETTY)

Cependant, la France se plaint que de nombreux équipages français attendent toujours des licences pour reprendre le travail dans les eaux britanniques.

Le jeune ministre français des Affaires européennes, Clément Beaune, a déjà publiquement menacé de limiter l’accès des sociétés de services financiers britanniques à l’UE si les bateaux de pêche ne sont pas traités d’une manière que son pays considère comme équitable.

S’adressant à la chaîne de télévision française BFM le mois dernier, M. Beaune a déclaré: «Le Royaume-Uni attend de nous un certain nombre d’autorisations de services financiers.

NE MANQUEZ PAS

Michel Barnier fait honte à son audacieux plan d’immigration de l’UE [REACTION]

Complot pour laver le cerveau des enfants de l’UE avec un “ manuel d’histoire européenne ” [INSIGHT]

Une nouvelle alliance eurosceptique nordique forgée à l’occasion du lancement de la conférence européenne par VdL [ANALYSIS]

Les bateaux de pêche français manifestent à Jersey (Image: GETTY)

Ville de Londres: l’un des plus grands centres financiers au monde (Image: GETTY)

«Nous n’en donnerons pas tant que nous n’aurons pas les garanties que, dans le domaine de la pêche et d’autres sujets, le Royaume-Uni respecte ses engagements.

«C’est du compromis. Chacun doit respecter ses engagements, sinon nous serons aussi brutaux et difficiles que nécessaire. “

À la fin du mois, les dirigeants de l’UE se réuniront à Bruxelles, où ils discuteront des relations avec le Royaume-Uni, le ministère français des Affaires étrangères accusant Londres d’avoir violé l’accord du Brexit sur l’Irlande du Nord et la pêche.

Les pays européens dépendent le plus des eaux britanniques (Image: Express)

La Commission européenne et un responsable du bureau de M. Beaune ont refusé de commenter officiellement la position de la France.

Les négociations sur les droits de pêche ont été l’un des aspects les plus controversés des négociations commerciales post-Brexit qui ont abouti à l’accord de libre-échange entre les deux parties en décembre.

L’accord a largement écarté le secteur financier et l’UE a depuis averti qu’elle n’était pas pressée d’accorder les décisions d’équivalence qui rétabliraient des droits commerciaux sans entraves pour les entreprises britanniques.

Jersey est une dépendance de la Couronne – mais se trouve à seulement quelques kilomètres de la côte française (Image: GETTY)

Fin mars, la Grande-Bretagne et l’UE s’étaient entendues sur un forum sur l’accès transfrontalier aux marchés financiers.

Si l’octroi de prétendues équivalences permettant aux entreprises financières britanniques de faire des affaires en Europe reste un processus séparé et unilatéral, le protocole d’accord contribuerait à accélérer le processus.

Depuis que le Brexit est entré en vigueur au début de 2021, les sociétés financières basées à Londres ont été en grande partie incapables d’opérer dans le bloc.

En conséquence, des banques comme JPMorgan Chase & Co et Goldman Sachs Group Inc ont été contraintes de transférer des milliards de dollars d’actifs et des milliers d’employés sur le continent.