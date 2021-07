Vengeance du Brexit PREUVE : Bruxelles inflige une « punition » – Un député conservateur souligne les principales demandes | Politique | Nouvelles

Le député conservateur Craig Mackinlay affirme avoir fait preuve de beaucoup plus de flexibilité avec le territoire des Caraïbes françaises de Saint-Martin, qui fait partie de l’Union européenne, et l’autre moitié de l’île – Sint Maarten, qui bien qu’un pays autonome au sein des Pays-Bas n’est pas en l’UE. Bien que Saint-Martin fasse partie du marché unique de l’UE, son site Web touristique se vante : « Il n’y a pas de frontière physique entre le côté français de Saint-Martin et le côté néerlandais de Saint-Martin. La circulation des personnes et des biens est totalement ouverte.

M. Mackinlay soutient que cela montre que l’UE pourrait adopter une approche plus flexible du protocole d’Irlande du Nord. Il affirme ne pas s’inquiéter des produits en provenance des États-Unis entrant sur le territoire de l’UE via Sint Maarten.

Il a déclaré: “Bien que l’argument (par l’UE) puisse être avancé qu’il y a peu ou pas de transfert de marchandises de Saint-Martin vers la France ou l’UE continentale, la partie française de Saint-Martin fait correctement et absolument partie de l’UE et de son marché unique. faisant partie de la France. Les parallèles avec la République d’Irlande (pas de frontière terrestre avec le reste de l’UE) sont évidents.

Le protocole a évité le besoin de contrôles aux frontières avec la République d’Irlande, mais les cercles unionistes sont profondément frustrés par le fait qu’il a entravé le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

L’UE a accepté de reporter de trois mois l’interdiction d’exporter des produits à base de viande tels que des saucisses fraîches de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord, mais le ministre du Cabinet, Lord Frost, a averti qu’il y avait “un très grand nombre de problèmes dans la façon dont le le protocole fonctionne actuellement ».

Le député de South Thanet, M. Mackinlay, a déclaré: «L’énigme de Saint Martin est extrêmement pertinente pour le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. L’UE n’a apparemment aucun problème à assouplir ses règles apparemment inflexibles du marché unique quand cela lui convient.

« Dans le cas de Saint-Martin, les produits américains entrent librement dans le marché unique de l’UE sans contrôles, risques ou soucis. Il est clair que le protocole d’Irlande du Nord est utilisé à des fins politiques comme punition du Brexit et comme moyen de contrôle continu sur le Royaume-Uni. Cela ne lavera pas et cela ne fonctionnera pas; le gouvernement doit souligner ces incohérences dans ses négociations avec l’UE.

Une porte-parole du gouvernement britannique a déclaré : « Le protocole perturbe considérablement les entreprises et les citoyens d’Irlande du Nord, et des solutions doivent être trouvées de toute urgence.

« C’est pourquoi nous travaillons de manière constructive avec l’UE pour essayer de résoudre ces problèmes, car il est difficile de voir comment la façon dont le protocole fonctionne actuellement peut être durable pendant longtemps.

« Nous examinerons toutes les options qui s’offrent à nous si des solutions ne peuvent être trouvées. Notre priorité absolue est de protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) et de sauvegarder la place de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni ».

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les situations et les flux commerciaux République d’Irlande-Irlande du Nord et Saint-Martin-Saint-Martin “sont deux choses différentes et ne peuvent pas du tout être comparées”.