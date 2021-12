Veni, Vidi, VG : Inverser les fortunes mondiales en interne grâce à l’innovation inversée

VG dit que les entreprises doivent prévoir un changement dans le modèle actuel avant qu’une crise ne vous oblige à l’abandonner. Dans l’encadré 1, le présent, maintenez l’activité existante, dit-il. L’encadré 2 désigne le passé et il exhorte les entreprises à oublier ce qui a fait leur succès, et l’encadré 3 est pour l’avenir, où un nouveau modèle doit être créé pour se maintenir et se développer.

Par Vidya Amarnath

Avez-vous lu la « Théorie des trois boîtes ? » Écrit avec lucidité par le Dr Vijay Govindarajan, Drucker des temps modernes et auteur à succès du New York Times, la simplicité de sa théorie sur l’innovation devrait être évidente même pour les simples d’entre nous.

Il est fort probable que l’Occident, habitué à se imiter plutôt que l’Inde, se soit également imposé, poussé par le réalisme et les exemples concrets cités dans le livre.

« VG » est le nom que lui donnent les universités, les entreprises et l’industrie. Ma familiarité avec ses techniques est que j’ai lu presque tous ses livres et livres blancs, et que j’ai également fait une présentation il y a deux ans à lui et aux délégués en visite de la Tuck School of Business, Dartmouth College, États-Unis, où il est le professeur distingué Coxe. . VG a collaboré avec le PDG de General Electric, Jeff Immelt, pour rédiger l’article de renommée mondiale de la Harvard Business Review, pionnier du concept d’« innovation inversée ».

VG dit que les entreprises doivent prévoir un changement dans le modèle actuel avant qu’une crise ne vous oblige à l’abandonner. Dans l’encadré 1, le présent, maintenez l’activité existante, dit-il. L’encadré 2 désigne le passé et il exhorte les entreprises à oublier ce qui a fait leur succès, et l’encadré 3 est pour l’avenir, où un nouveau modèle doit être créé pour se maintenir et se développer.

De l’Encadré 2, l’Occident est passé rapidement à l’Encadré 3, et ici ils ont adopté l’innovation inversée de VG comme stratégie – innover sur les marchés émergents et distribuer les innovations sur les marchés développés.

Dans un numéro 2015 de Forbes, VG et Amos Winter présentent les principes suivis pour créer des produits performants pour les marchés émergents, dans divers secteurs verticaux tels que la fabrication, la santé, les accessoires automobiles et l’électrification rurale.

C’était à cette époque les catalyseurs de la transformation, c’est-à-dire. Les boxwallahs européens et leurs homologues américains étaient occupés dans l’encadré 2, occupés à oublier le passé et à effacer les souvenirs d’une ère de migration des talents, une époque où les coolies du logiciel étaient transportés d’Inde, écrivaient du code toute la journée et rentraient chez eux pour vivre dans un environnement minimal, et a déposé des dollars sur le compte NRE qu’Appa ou Akka dans le pays d’origine pouvaient retirer facilement d’un guichet automatique.

Avec la prise de conscience que l’ingénierie des innovations inversées consiste à déplacer le pouvoir et les personnes vers les marchés émergents, est venu l’appel à l’action inévitable, rédigé dans les salles de réunion occidentales, mais aurait très bien pu se traduire par « Khoob Bhalo… India Chalo, Chennai Poovom, Bengalurige Hogona et Hyderabad Vaccanu », qui ont tous coïncidé avec bonheur avec l’appel de clairon du Premier ministre Narendra Modi à « Make in India ».

IT & BPM, l’un des 24 secteurs nommés à l’époque, brille désormais comme un joyau de la couronne Make in India. Nous sommes la première destination de délocalisation pour les entreprises informatiques du monde entier. Selon les données publiées par le Département de la promotion de l’industrie et du commerce intérieur (DPIIT), le secteur des logiciels et du matériel informatique en Inde a attiré des entrées cumulées d’IDE d’une valeur de 74,12 milliards de dollars américains entre avril 2000 et juin 2021, et le secteur s’est classé au 2e rang des entrées d’IDE.

Encore plus encourageante est l’annonce d’août 2021 par le ministère d’État de l’Union pour l’électronique et les technologies de l’information, selon laquelle l’objectif d’exportation des technologies de l’information est fixé à 400 milliards de dollars américains pour mars 2022. L’accent sera mis sur des sous-domaines à valeur ajoutée tels que la cybersécurité, l’hyper- calcul à grande échelle, intelligence artificielle et blockchain.

Dans ce contexte, permettez-moi de me concentrer sur les centres mondiaux internes (également appelés centres mondiaux de capacités et auparavant captifs) en tant qu’étude de cas ou cas d’utilisation pour l’innovation inverse. Le GIC en tant que concept n’est pas nouveau, il a toujours été pratiqué dans les géographies low-cost au cours des 25 dernières années sous une forme ou une autre. En règle générale, un CPG est détenu et exploité par la même entreprise qui bénéficie des services à l’étranger.

Une autre option consiste pour la société à l’étranger à sous-traiter l’intégralité du GIC à un tiers, qui gère les opérations de bout en bout – mise en place de l’infrastructure physique, matériel et logiciels, recherche, sélection, formation et intégration du personnel et de la direction conformément aux normes prédéfinies du client final.

Qu’ils soient stimulés par la réflexion de VG ou le résultat d’un brainstorming mené par des stratèges MNC internes au cours des deux dernières décennies, les GIC ont grandi en taille et en stature dans les villes de niveau 1 et 2 en Inde.

Actuellement, selon NASSCOM, l’Inde abrite plus de 1 300 organisations GIC / GCC qui offrent des opportunités d’emploi à plus de 1,3 million de professionnels et génèrent 33,8 milliards de dollars de revenus bruts, à compter de l’exercice 2020.

Les principaux emplacements sont les suspects habituels – Bengaluru (38%), Hyderabad et Delhi-NCR (14% chacun), Chennai (11%) et Mumbai et Pune (10% chacun), le reste étant réparti entre les emplacements émergents – Thiruvananthapuram, Coimbatore, Vadodara, Calcutta et Coimbatore.

Les résultats d’une autre étude NASSCOM, avec des contributions de Bain & Company, indiquent également une fuite des cerveaux inversée. Davantage de hauts dirigeants de l’entreprise, en particulier les deux niveaux inférieurs au PDG, fonctionneront à partir de CPG indiens au cours des 3 à 5 prochaines années. De plus, 60 % des CXO d’entreprise s’attendent à ce que davantage de travail passe du siège mondial aux GIC indiens au cours des prochaines années.

Tout comme la valeur du segment parent IT et BPM a augmenté, les GIC ont également évolué selon NASSCOM, passant de l’étape du centre de coûts et de l’arbitrage des coûts, et se concentrant sur des activités à haute valeur ajoutée telles que la création d’IP, le renforcement des compétences autour des technologies émergentes. , en mettant en place des Centres d’Excellence et en prenant pleinement en charge la gestion des fournisseurs.

Le modèle de maturité des GCC, tel que cartographié par NASSCOM, est un régal à observer : au début, ils servaient d’avant-postes, ensuite d’équipement satellite, et plus tard de hub de portefeuille. Ce que nous vivons dans le présent est le centre de transformation, où le GCC prend possession du produit et de l’entreprise.

Si tel est le potentiel des CPG, si les prévisions sont de 2 000 CPG en Inde d’ici 2025, la taille projetée du marché est de 58 à 61 milliards de dollars et les opportunités d’emploi directes sont de près de 2 millions, c’est un segment qui mérite d’être exploré et développé.

Que devraient rechercher les multinationales souhaitant s’implanter ici ? Bien sûr, ils peuvent demander à VG, mais étant donné que son calendrier est complet, essayez de cocher ces cases :

Investissez dans un leadership de haute qualité et créez un pôle de talents de classe mondiale. Rendez la gestion des opérations indiennes indépendante de l’entreprise étrangère en définissant les rôles, en établissant des indicateurs de performance clés et en permettant à la direction locale de piloter les opérations. parent qui nécessite des capacités informatiques de grande valeur à l’ère numérique et essaie d’éviter le travail transactionnel bas de gamme. frais généraux.Ne soyez pas dérangé par le GIC d’à côté. En raison des barrières à l’entrée basses, il est facile de mettre en place un CPG et de débaucher des talents dans un rayon de 10 km. Croyez en votre leadership et en votre société mère, concentrez-vous sur le recrutement et la fidélisation, et continuez à déployer une communication interne et des incitations pour créer l’adhésion et la fidélité. La gouvernance est aussi essentielle qu’une gestion efficace – formuler et établir un code de conduite, des politiques anti-fraude , et les étapes de la réponse aux incidents de fraude. Organiser des sessions périodiques de formation en éthique.

Avec des GIC prêts pour une vague de croissance plus importante que les BPO du milieu des années 90 et les KPO du nouveau millénaire, les multinationales pourraient bientôt s’exclamer « veni, vidi, vici », alors qu’elles viennent, voient et conquièrent ce segment clé. L’Inde sera le vainqueur ultime car nos fortunes vont également s’inverser. VG est sûr d’être d’accord.

(L’auteur est un ancien entrepreneur en énergie verte et banquier, il est directeur avant-vente et responsable de la satisfaction client (GIC) dans une entreprise technologique de premier plan. Les opinions exprimées sont les siennes.)

