OpEd: On sait depuis des décennies que les protéines du venin d’araignée sont le meilleur traitement pour la douleur chronique. Alors que nous nous plaignons de Trump, la mafia médicale continue de tuer et de mutiler et s’enrichit en le faisant.

Les molécules du venin de tarentule pourraient être utilisées comme alternative aux analgésiques opioïdes pour les personnes cherchant un soulagement de la douleur chronique.

Des chercheurs de l’Université du Queensland ont conçu une nouvelle mini-protéine de venin de tarentule qui peut potentiellement soulager une douleur intense sans dépendance.

Le Dr Christina Schroeder de l’Institute for Molecular Bioscience de l’UQ a déclaré que la crise actuelle des opioïdes dans le monde signifiait que des alternatives urgentes à la morphine et aux médicaments similaires, tels que le fentanyl et l’oxycodone, étaient désespérément nécessaires.

« Bien que les opioïdes soient efficaces pour soulager la douleur, ils s’accompagnent d’effets secondaires indésirables tels que nausées, constipation et risque de dépendance, ce qui fait peser un énorme fardeau sur la société », a déclaré le Dr Schroeder.

« Notre étude a révélé qu’une mini-protéine du venin de tarentule de l’araignée oiseau chinoise, connue sous le nom de Huwentoxin-IV, se lie aux récepteurs de la douleur dans le corps.

« En utilisant une approche à trois volets dans notre conception de médicaments qui incorpore la mini-protéine, son récepteur et la membrane environnante du venin d’araignée, nous avons modifié cette mini-protéine, ce qui augmente la puissance et la spécificité des récepteurs spécifiques de la douleur.

« Cela garantit que juste la bonne quantité de mini-protéine se fixe au récepteur et à la membrane cellulaire entourant les récepteurs de la douleur. »

Le Dr Schroeder a déclaré que la mini-protéine avait été testée sur des modèles murins et s’était révélée efficace.

« Nos résultats pourraient potentiellement conduire à une méthode alternative de traitement de la douleur sans effets secondaires et réduire la dépendance de nombreuses personnes aux opioïdes pour soulager la douleur », a-t-elle déclaré.

