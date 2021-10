« Venir à l’Espanyol a été la meilleure décision »

13/10/2021 à 18:44 CEST

Roger Payro

Vivez un doux moment Sergi Gomez. Le défenseur central a pris la décision l’été dernier de remplacer Séville par l’Espanyol. Après trois cours à Nervión, son importance était passée de plus à moins et hier, il a de nouveau reconnu à quel point il est satisfait d’avoir franchi le pas de venir défendre le bouclier bleu et blanc. « Je voulais jouer et continuer à profiter du football et je suis convaincu d’avoir pris la meilleure décision », a-t-il admis lors d’une conférence de presse.

La vérité est que l’ostracisme d’être dans l’ombre de Diego Carlos et Koundé, deux défenseurs de classe mondiale, est devenu très important à l’Espanyol. Sous les ordres de Vicente Moreno, il se sent à nouveau comme un footballeur. « Je suis venu ici avec beaucoup d’enthousiasme, le club avait placé beaucoup de confiance et pas du jour au lendemain mais c’est venu d’il y a longtemps. Nous voulons tous jouer de notre mieux et dans mon cas, cela se produit et je me battrai pour que cela reste ainsi & rdquor;, a déclaré le joueur de Barcelone.

Comme il l’a reconnu à plusieurs reprises, avec Koundé et Diego Carlos, il a eu l’occasion d’apprendre, mais il a raté l’importance qu’il avait en 2018/19, sa première saison à Sánchez-Pizjuán. Peu à peu, il perdait de son importance et il était temps de chercher de nouveaux défis. Malgré le fait que le centre était une démarcation apparemment couverte, L’Espanyol a parié sur lui et maintenant il est indiscutable avec Cabrera. « Avec ‘Lele’, en plus de l’expérience qu’il a, de la force et de la façon dont il vit le football, je pense que nous nous complétons très bien. C’est plus facile de jouer à ses côtés, vous rend plus calme et là où vous n’allez pas, vous l’atteignez. Mais nous avons un effectif très complet et celui qui joue a montré que nous pouvons donner un très haut niveau & rdquor;, a assuré Sergi Gómez.

Ne pas être ébloui

La pause commence à toucher à sa fin et l’Espanyol prépare déjà le duel contre Cadix lundi prochain au stade RCDE. Après avoir battu le Real Madrid lors de la dernière journée, les vestiaires croient encore plus en leurs chances de battre n’importe qui. « La victoire de Madrid doit nous renforcer mais pas du tout nous éblouir. Près de deux semaines se sont écoulées et ce qui compte, c’est le match de Cadix. Nous avons obtenu trois points contre un très bon adversaire, l’un des meilleurs de la ligue, et il doit nous renforcer pour affronter chaque match avec cette mentalité et que nous savons que si nous faisons bien les choses, nous pouvons rendre la tâche difficile à n’importe quelle équipe. C’est la ligne à suivre & rdquor;, a-t-il déclaré.

Après avoir déjà affronté d’importants rivaux tels que l’Atlético, Séville, Villarreal ou le Real Madrid lui-même, il existe désormais un tronçon apparemment plus propice pour obtenir de nombreux points. Une théorie dont Sergi ne veut pas entendre parler. « C’est important tout comme les deux autres étapes avant les deux arrêts. Nous aurions pu marquer plus de points, mais dans n’importe quel match, vous pouvez marquer trois points. Il faut regarder à court terme car sinon ça ne nous fera pas du bien & rdquor;, a-t-il affirmé.

Questionné à propos Yangel Herrera a reconnu que « c’est un excellent ajout & rdquor; et que même s’il s’entraîne avec le groupe, il est toujours « en convalescence, j’espère que nous l’aurons le plus tôt possible & rdquor;. Les fans sont également impatients de voir le milieu de terrain vénézuélien, qui contre Cadix pourra déjà affluer dans le stade une fois que 100% de capacité sera autorisée sur le terrain. « C’est une double joie : nous progressons par rapport à la pandémie et nous pouvons récupérer 100% du public, quelque chose qui joue en notre faveur et celle de tous les clubs. Plus nous serons nombreux, plus nous apprécierons & rdquor;, a ajouté Sergi Gómez.