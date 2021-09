Venise a ovationné Kristen Stewart pour son interprétation de Lady Di

Les critiques du monde entier ont applaudi la performance de Stewart. Par exemple, Kyle Buchanan du New York Times a écrit que le casting de Stewart est aussi sage qu’un “méta coup de génie”.Stewart est l’une des rares personnes sur la planète à avoir rencontré l’examen minutieux des paparazzi. ce qui est même quelque chose de comparable à la décharge de flashs qui ont harcelé Diana jusqu’à sa mort”, a-t-il déclaré.

Spencer (2021) (films néon)

Et au cas où vous penseriez que nous en avons assez vu de Lady Di, surtout après The Crown, The Hollywood Reporter décrit que Spencer est “loin du traitement plus convenable de The Crown de Netflix”. Ils expliquent que la Diana montrée dans ce film « est nerveux, cassant, souvent agressivement défensif et pourtant, profondément vulnérable dans un film qui la met dans un lien psychologique avec des nuances d’horreur absolue”, décrit le médium.