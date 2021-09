Venkatesh et Rana Daggubati partageront un espace d’écran pour la série Netflix ‘Rana Naidu’ ; partage des nouvelles passionnantes sur les réseaux sociaux

in

Le duo a été vu ensemble pour la première fois dans le film de 2012 Krishnam Vande Jagadgurum (Photo : Twitter/ Rana Daggubati)

Les héros Daggubati ont à nouveau trouvé un moyen de partager des écrans ensemble. Le duo aurait été vu ensemble pour un projet multi-stars nommé Rana Naidu. L’acteur Rana Daggubati s’est récemment rendu sur le site de microblogging Twitter pour partager la nouvelle avec ses fans. Dans le tweet, Daggubati a écrit qu’il était ravi de partager l’espace écran avec oncle Venkatesh. Quant à lui, c’est un “rêve devenu réalité”.

J’ai toujours voulu partager l’écran avec mon oncle le VICTORY V @VenkyMama et mon rêve se réalise enfin. Autant je l’aime hors écran, dans “Rana Naidu”, nous allons être à la gorge l’un de l’autre. #RanaNaidu, bientôt disponible sur Netflix. pic.twitter.com/oCzjwOcIuF – Rana Daggubati (@RanaDaggubati) 22 septembre 2021

La série est une adaptation officielle de la série dramatique américaine Ray Donovan et devrait bientôt être diffusée sur la plate-forme OTT Netflix. Réalisée par Karan Anshuman et Suparn Verma, la série parlera de Rana Naidu, qui est la référence pour les habitants de Bollywood chaque fois qu’ils sont dans le besoin ou en difficulté.

Le duo a été vu ensemble pour la première fois dans le film de 2012 Krishnam Vande Jagadgurum. Dans le film, Venkatesh a joué un rôle de camée. Parlant du projet à venir, Rana a déclaré que travailler avec mon oncle et la première fois avec Netflix est quelque chose que nous n’avons jamais fait tous les deux.

Parlant du projet ‘Rana Naidu., Venkatesh a également révélé son enthousiasme à travailler avec Rana. Il a dit qu’il avait hâte de faire partie du film et de travailler aux côtés de Rana. Se qualifiant de grand fan de Ray Donovan, l’acteur a déclaré que toute l’équipe de la série travaillait dur pour rendre justice aux personnages et au film dans son ensemble.

Côté travail, les deux acteurs sont occupés à tourner pour leurs prochains films. Rana attend également la sortie de Sai Pallavi-starrer Virata Parvam – le film qui a été retardé à la deuxième vague de pandémie. L’acteur est occupé à tourner pour Bheemla Nayak. Quant à Venkatesh, il a également commencé le tournage du film F3 avec Varun Tej, Mehreen Pirzada et Tamannaah. L’acteur a également le Drushyam 2 de Jeethu Joseph dans son chaton.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.