Venmo ajoute un support permettant aux utilisateurs d’acheter, de stocker et de vendre des crypto-monnaies ⋆ .

Venmo publie une fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de stocker, d’acheter et de vendre des crypto-monnaies populaires, a annoncé PayPal mardi. Semblable à PayPal, Venmo prendra en charge quatre crypto-monnaies différentes: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. PayPal avait déclaré l’année dernière que Venmo bénéficierait d’un support pour les crypto-monnaies.

Vous pouvez commencer avec aussi peu que 1 $ et les transactions sont gérées à partir de l’application. Venmo a déclaré dans un communiqué de presse qu’il commencerait à déployer la fonctionnalité auprès de certains utilisateurs aujourd’hui, et a déclaré à The Report Door qu’il prévoyait que «la plupart des clients» auront accès aux crypto-monnaies dans l’application d’ici la fin du mois de mai.

Toutes les transactions de crypto-monnaie seront gérées directement depuis l’application Venmo.

Le support de Venmo pour les crypto-monnaies pourrait encourager davantage de personnes à investir dans celles-ci. PayPal a rapporté en 2019 que Venmo comptait 40 millions d’utilisateurs; étant donné que l’application fonctionne comme un réseau social, les utilisateurs peuvent trouver la crypto-monnaie plus accessible s’ils peuvent voir leurs amis acheter et vendre directement à l’intérieur de Venmo.

Venmo est la dernière application de paiement à offrir une prise en charge de la crypto-monnaie. PayPal a permis aux utilisateurs d’acheter, de conserver et de vendre de la crypto-monnaie à partir de l’application principale PayPal en novembre et a ajouté la possibilité pour les utilisateurs américains de faire des achats avec la crypto-monnaie à la fin du mois de mars. Et le concurrent Venmo et PayPal, Square, a lancé la prise en charge de Bitcoin dans son application Cash en 2018.