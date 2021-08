Venmo de PayPal active “Cash back to crypto” Crypto new media

in

Le support de Venmo pour le secteur de la crypto s’est solidifié avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de acheter automatiquement de la crypto-monnaie en utilisant une remise en argent gagnés grâce aux achats par carte de crédit Venmo.

Venmo, détenue par PayPal Holdings Inc, étend ainsi son offre de crypto-monnaie quelques mois seulement après avoir autorisé l’utilisation d’actifs numériques sur sa plate-forme.

Les titulaires de carte pourront acheter du Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash via le « Retour en argent à la cryptographie » fonctionnalité accessible directement depuis l’application Venmo.

Cette initiative fait partie de la stratégie cryptographique plus large de PayPal : la société a lancé une unité dédiée à la crypto-monnaie plus tôt cette année après avoir introduit le trading de devises numériques à ses plus de 70 millions d’utilisateurs l’automne dernier.

Cette dernière étape offre l’opportunité de augmenter l’utilisation de la crypto et par conséquent, le nombre de détenteurs d’actifs numériques.

Le cashback sans commission de Venmo en crypto

Achats de crypto-monnaie effectués à l’aide de cette option n’aura pas de frais de transaction, mais il y aura un écart de conversion de crypto-monnaie intégré à chaque transaction mensuelle.

Ce mécanisme est similaire à la façon dont PayPal gère le « Checkout with Crypto », qui permet aux acheteurs en ligne d’effectuer des achats en utilisant leur crypto-monnaie.

Ainsi, contrairement aux frais normaux de Venmo pour les achats de crypto-monnaie, qui peuvent aller de 0,50 $ par transaction à 2,3% du montant de la transaction, le Le programme “Cash Back to Crypto” n’aura aucun frais associé.

La nouvelle fonctionnalité de Venmo n’est pas entièrement crypto-back, mais c’est un pas de plus vers l’être. Les titulaires de carte peuvent configurer un achat automatique pour leur crypto-monnaie préférée, à effectuer dès qu’ils reçoivent la récompense en espèces lors du paiement avec leur carte.

Les utilisateurs peuvent à tout moment détenir ou vendre ces actifs dans l’application Venmo et modifier leur choix entre les quatre actifs cryptographiques disponibles.

Cependant, il n’est toujours pas possible pour les clients de déplacer des actifs numériques de la plate-forme vers des portefeuilles externes, de sorte que toutes les récompenses converties en crypto-monnaies resteront dans leur application Venmo à moins qu’ils ne choisissent de les vendre.

Quant à l’activation ou la désactivation du programme Cash Back to Crypto, les utilisateurs devront suivre quelques étapes simples directement depuis l’application sur leurs smartphones et pourront modifier la décision quand ils le souhaitent.

La société considère Cash Back to Crypto comme un moyen pour les nouveaux arrivants dans le monde de la crypto de entrer sur le marché sans avoir à se soucier du processus d’achat.

Cependant, à moins que les utilisateurs n’effectuent des transactions fréquentes avec leur carte de crédit Venmo, ces achats de crypto-monnaie avec remise en argent sont susceptibles d’être assez petits.

