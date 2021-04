Venmo est la dernière application de paiement à prendre en charge la crypto-monnaie

Venmo a lancé la prise en charge de la crypto-monnaie dans son application.Le service prend en charge l’achat, la détention et la vente de quatre crypto-monnaies.

Nous avons vu Google Pay et Samsung Pay bénéficier d’une prise en charge de la crypto-monnaie plus tôt cette année, permettant aux utilisateurs de payer pour des transactions utilisant Bitcoin et plus encore. Maintenant, l’application de paiement mobile rivale Venmo a également annoncé la prise en charge des crypto-monnaies.

Crypto for Venmo permettra aux utilisateurs de l’application d’acheter, de conserver et de vendre quatre types de crypto-monnaie. Ces devises sont Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Litecoin. Les utilisateurs peuvent choisir de dépenser aussi peu que 1 $ pour acheter de la crypto-monnaie, en utilisant des fonds de leur solde Venmo ou via des comptes et des cartes liés.

En plus des capacités susmentionnées, l’application Venmo donnera également aux utilisateurs un accès aux tendances de la crypto-monnaie, aux vidéos explicatives et aux guides.

Crypto for Venmo est en cours de déploiement à partir d’aujourd’hui et sera disponible pour les applications Android et iOS. Vous ne le voyez pas encore dans votre application? Eh bien, l’application de paiement mobile prévient qu’elle sera disponible pour tous les utilisateurs «dans les prochaines semaines».

Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir davantage d’applications de paiement de renom prenant en charge nativement les crypto-monnaies, car cela devrait offrir une expérience plus accessible aux débutants et aux vétérans.