Paiements et marchands

Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies directement dans l’application

Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) sont les actifs cryptographiques pris en charge pour stimuler «l’utilité des crypto-monnaies à grande échelle». L’étude de Venmo a révélé que plus de 30% de leurs clients achètent déjà des crypto-monnaies.

Venmo, un service de paiement mobile appartenant à PayPal, a annoncé mardi le lancement de la crypto sur son application, la décrivant comme une nouvelle façon pour les plus de 70 millions de clients de Venmo de gérer la cryptographie dans l’application.

Les clients de Venmo pourraient désormais acheter, détenir et vendre de la crypto-monnaie directement dans l’application Venmo. Le déploiement commence aujourd’hui et sera disponible pour tous les clients dans les prochaines semaines.

Pour l’instant, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) et Bitcoin Cash (BCH) sont les seuls actifs cryptographiques pris en charge. BTC 1,68% Bitcoin / USD BTC 56590,74 USD USD

950,72 $ 21,68% Volume 67,32 b Changement 950,72 $ Ouvert 56590,74 $ Circulation 18,69 m Capitalisation boursière 1,06 t 44 min TIME Accepte désormais la crypto comme paiement pour les abonnements aux États-Unis et au Canada 1 h Échange de crypto OKEx ajoute la prise en charge de Lightning Network pour des dépôts et des retraits BTC moins chers et plus rapides 2 h Social Trading Platform, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading ETH 6,95% Ethereum / USD ETH

161,366,95 $% Volume 38,75 b Variation 161,36 $ Ouvert 2 321,69 $ Circulation 115,55 m Capitalisation boursière 268,27 b 2 h Plateforme de trading social, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading 4 h Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un record de cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 4 h WeWork pour accepter Bitcoin, Ether, USDC et PAX comme paiement et les HODL sur le bilan LTC 2,17% Litecoin / USD LTCUSD $ 271.95

5,90 $ 2,17% Volume 9,6 b Changement 5,90 $ Ouvert 271,95 $ Circulation 66,75 m Capitalisation boursière 18,15 b 2 h Plateforme de trading social, eToro US, ajoute Chainlink (LINK) et Uniswap (UNI) pour le trading 5 h Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter maintenant , Détenez et vendez de la crypto directement dans l’application 2 d Un nouveau record: plus d’un million de traders liquidés pour un montant énorme de 10,1 milliards de dollars BCH 4,33% Bitcoin Cash / USD BCH 960,15 USD

41,574,33 $% Volume 8,08 b Variation 41,57 $ Ouverture 960,15 $ Circulation 18,71 m Capitalisation boursière 17,97 b 4 h Les entrées de crypto-monnaie enregistrent un sommet en cinq semaines; XRP capte l’intérêt institutionnel 5 h Venmo permet à ses 70 millions de clients d’acheter, de conserver et de vendre de la crypto directement dans l’application 4 d Chainlink publie un livre blanc 2.0, prêt à révolutionner l’industrie DeFi grâce à des oracles décentralisés

Les utilisateurs peuvent acheter aussi peu que 1 $ en cliquant sur «Crypto» sur Venmo. Ils peuvent acheter ou vendre des actifs numériques en utilisant des fonds provenant de leur solde dans l’application ou d’un compte bancaire ou d’une carte de débit lié. Toutes les transactions sont gérées directement dans l’application Venmo.

Ce service est activé grâce au partenariat de PayPal avec Paxos Trust Company. Darrell Esch, SVP et GM, a déclaré Venmo,

«Crypto on Venmo est une nouvelle façon pour la communauté Venmo de commencer à explorer le monde de la crypto», «Notre objectif est de fournir à nos clients une plate-forme facile à utiliser qui simplifie le processus d’achat et de vente de crypto-monnaies et démystifie certaines des questions courantes et des idées fausses que les consommateurs peuvent avoir.»

Les clients peuvent également partager leur voyage cryptographique avec leurs amis via le fil Venmo.

Dans son annonce officielle, Venmo a en outre indiqué que son étude sur le comportement des clients Venmo 2020 avait révélé que plus de 30% des clients de Venmo achetaient déjà des crypto-monnaies ou des actions. 20% d’entre eux ont commencé pendant la pandémie seulement.

Lorsque PayPal a annoncé pour la première fois la prise en charge de la crypto l’année dernière en octobre, la société avait annoncé que ce service serait bientôt disponible à Venmo pour stimuler «l’utilité des crypto-monnaies à grande échelle».

Fin mars, PayPal lui-même a permis aux clients américains de payer avec crypto avec des millions de réseaux marchands.

ANTY

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.