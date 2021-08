Venmo permet aux utilisateurs d’acheter automatiquement de la crypto avec des récompenses de « remboursement »

in

La société de paiement appartenant à Paypal, Venmo, a élargi son support cryptographique par des titulaires de cartes de crédit sanctionnées pour convertir leurs récompenses de remise en argent en quatre actifs numériques hébergés sur la plate-forme.

La société de paiement appartenant à Paypal Venmo a introduit une toute nouvelle option de « remboursement » de crypto qui n’a aucune transaction sur les achats de crypto.

Selon une annonce du 10 août, le service “Cash Back to Crypto” de Venmo a été mis en ligne hier et permet aux clients de cartes de crédit de payer leurs récompenses de cashback sur les actifs numériques hébergés sur la plate-forme.

Venmo offre à ses titulaires de carte de crédit entre 1% et 3% de remise en argent sur les achats choisis. De plus, la nouvelle fonctionnalité inclut également des transactions gratuites sur tous les achats cryptographiques, tandis que les frais de conversion pour l’échange entre les actifs sont intégrés à chaque relevé de transaction mensuel.

La société de paiement prend actuellement en charge les espèces Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin et les clients activeront la nouvelle fonctionnalité en choisissant l’onglet récompenses de l’écran d’accueil de la carte de crédit. Les achats sont souvent effectués manuellement ou créés automatiquement. Darrell Esch, vice-président senior et chef de Venmo a déclaré :

« La fonction Cash Back to Crypto pour la carte de crédit Venmo offre aux clients une toute nouvelle façon de commencer à explorer le monde de la cryptographie, en utilisant leur remise en argent obtenue chaque mois pour acheter automatiquement et de manière transparente l’une des quatre crypto-monnaies sur Venmo. »

Venmo compte actuellement environ 70 millions d’utilisateurs aux États-Unis et la plate-forme au départ a lancé le commerce de la crypto fin avril de cette année. il y a eu une forte adoption du commerce crypto sur la plate-forme.

Paypal travaille activement à étendre ses services de cryptographie depuis qu’il a activé pour la première fois les achats de crypto en novembre 2020.

Le 15 juillet, Cointelegraph a rapporté que la société avait accumulé des limites de crypto à 100 000 $ par semaine. Plus tard dans le mois tout au long de la conférence du deuxième trimestre, la société a annoncé son intention de fournir du commerce crypto aux clients britanniques, tout en taquinant conjointement des intentions imprécises d’entrer dans DeFi.

