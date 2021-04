Venmo, propriété de PayPal, ajoute la prise en charge des crypto-monnaies

Venmo a introduit une fonctionnalité qui permet aux clients d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies directement dans l’application.

Venmo, propriété de PayPal, a annoncé la prise en charge de la crypto-monnaie dans son application, à partir d’hier. La dernière fonctionnalité permettra à ses 70 millions de clients d’acheter, de vendre et de stocker des crypto-monnaies directement au sein de l’application.

Venmo a déclaré dans son communiqué de presse qu’il commencerait avec quatre crypto-monnaies: Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash. «Avec les crypto-monnaies sur Venmo, les clients peuvent consulter les tendances des crypto-monnaies, acheter ou vendre des crypto-monnaies, et accéder à des guides et vidéos intégrés pour répondre aux questions fréquemment posées et en savoir plus sur le monde des crypto-monnaies. Lors des transactions, les clients peuvent également choisir de partager leur voyage cryptographique avec leurs amis via le fil Venmo », a ajouté le communiqué de presse.

Darrell Esch, vice-président principal de Venmo, a déclaré que l’ajout de fonctionnalités de crypto-monnaie dans son application de paiement était de fournir une nouvelle façon pour sa communauté de commencer à explorer le monde des crypto-monnaies. “Notre objectif est de fournir à nos clients une plate-forme facile à utiliser qui simplifie le processus d’achat et de vente de crypto-monnaie et démystifie certaines des questions courantes et des idées fausses que les consommateurs peuvent avoir”, a-t-il ajouté.

La décision de fournir des fonctionnalités de crypto-monnaie a été facile pour Venmo. Selon l’étude Venmo 2020 sur le comportement des clients, plus de 30% de ses clients achètent déjà des crypto-monnaies et des actions, et 20% d’entre eux ont rejoint le marché pendant la pandémie.

PayPal, la société mère de Venmo, est entrée sur le marché de la crypto-monnaie il y a quelques mois. Le communiqué de presse note que l’entrée de Venmo dans l’espace crypto montre l’engagement de PayPal à éduquer ses clients sur le potentiel des monnaies numériques. PayPal vise à continuer à se développer et à favoriser la compréhension et l’utilité des crypto-monnaies à grande échelle.

Venmo a déclaré à ses clients qu’ils pouvaient commencer à acheter les quatre crypto-monnaies listées avec aussi peu que 1 $. «Les clients auront la possibilité d’acheter et de vendre des crypto-monnaies en utilisant des fonds de leur solde Venmo, ou un compte bancaire ou une carte de débit lié. Toutes les transactions sont gérées directement dans l’application Venmo », explique la société.

La fonctionnalité de crypto-monnaie de Venmo a été activée grâce à un partenariat entre PayPal et Paxos Trust Company. Le service de cryptage de Venmo est disponible pour les clients à New York après que le Département des services financiers de l’État de New York (NYDFS) a accordé à PayPal une licence Bitlicense conditionnelle.