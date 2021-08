Pay Pal

Venmo, propriété de PayPal, lance l’option “Cash Back to Crypto” avec carte de crédit

Venmo, propriété de PayPal, a annoncé l’extension de sa prise en charge de la crypto-monnaie avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs d’acheter automatiquement de la crypto-monnaie en utilisant le cashback qu’ils ont gagné grâce à leurs achats par carte de crédit Venmo.

La bonne chose à propos de ces achats automatisés est que, contrairement à l’achat de crypto directement, ceux-ci ne factureront aucun frais de transaction. Ceci est similaire à PayPal Checkout with Crypto, permettant aux acheteurs d’effectuer des achats en utilisant leur crypto où il est converti en fiat sans aucun frais de transaction.

Cette fonctionnalité n’est pas non plus une promotion, mais est à long terme avec un écart de conversion crypto intégré à chaque transaction mensuelle, a déclaré Venmo.

L’achat et la vente de crypto-monnaies réguliers de Venmo et PayPal commencent à 50 cents pour les transactions de moins de 25 $. Ensuite, ils commencent à facturer 2,3% de 25 $ à 100 $, des frais de 2% pour les transactions entre 100 $ et 200 $ ; 1,8 % pour les transactions entre 200 $ et 1 000 $; et 1,5 % pour tout montant supérieur à 1 000 $.

Lors des résultats du premier trimestre, le PDG de PayPal, Dan Schulman, avait déclaré que la carte de crédit Venmo “dépassait nos attentes pour les nouveaux comptes et les transactions”, et au cours du dernier trimestre, a-t-il noté, la société constate “une forte adoption et commerce de la crypto sur Venmo. “

Les titulaires de cartes de crédit Venmo pourront acheter des BTC, ETH, LTC et BCH avec cette nouvelle option “Cash Back to Crypto”.

Actuellement, les titulaires de carte Venmo peuvent gagner une remise en argent mensuelle dans huit catégories différentes avec jusqu’à 3% sur leur catégorie de dépenses éligible la plus élevée. Darrell Esch, vice-président directeur et directeur général de Venmo, a déclaré dans un communiqué :

“L’introduction de la fonction Cash Back to Crypto pour la carte de crédit Venmo offre aux clients une nouvelle façon de commencer à explorer le monde de la crypto.”

Pour activer la nouvelle option “Cash Back to Crypto”, les clients Venmo accéderont à l’écran d’accueil de la carte de crédit Venmo dans l’application, où ils doivent sélectionner l’onglet Récompenses, puis “Commencer”. Après avoir accepté les termes, l’utilisateur doit choisir la crypto de son choix. Une fois activé, chaque fois que les fonds de remise sont crédités sur le solde d’un client, ils sont immédiatement transformés en crypto précédemment sélectionné.

Cette fonction peut être activée ou désactivée à tout moment.

Déjà, plus de 76 millions d’utilisateurs de Venmo peuvent acheter, détenir et vendre de la crypto depuis avril, dans le cadre de l’investissement plus important de la société mère PayPal dans la crypto-monnaie.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.