Venmo, propriété de PayPal, permet aux consommateurs de convertir le cashback en crypto ⋆ Crypto new media

Le géant du marché PayPal a annoncé aujourd’hui une autre bonne nouvelle pour ses consommateurs. Apparemment, Venmo, une société de paiement appartenant à Paypal, permettra désormais à ses consommateurs d’acheter automatiquement des actifs numériques en utilisant les récompenses de cashback qu’ils acquièrent lors des achats par carte de crédit Venmo.

Les titulaires de carte de crédit Venmo peuvent désormais acheter Bitcoin, Ethereum, y compris d’autres actifs cryptographiques pris en charge via la nouvelle mise à jour «Cash Back to Crypto», déployée sur l’application Venmo.

À l’heure actuelle, la plate-forme facture des frais de transaction de 0,50 $ à 2,3% du montant total de la transaction. Cependant, contrairement à l’achat de crypto-monnaies et au paiement de charges de frais de transaction, ces achats automatisés ne factureraient rien de plus au consommateur, et via l’introduction du “Cashback To Crypto Program”, les frais de transaction seraient complètement supprimés.

Ceci est une histoire en développement et sera mis à jour sous peu

Avertissement

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

Lien source