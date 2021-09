Que Venom: Let There Be Carnage soit meilleur sera à chacun d’en juger. Ce qui semble clair, cependant, c’est que le film est finalement plus le même, c’est-à-dire qu’il est absolument dingue. Le premier film a surpris les gens à quel point il était prêt à dérailler, et ce film perpétue certainement cette tradition. Si votre partie préférée était la bataille entre Eddie Brock et Venom de Tom Hardy, alors il y a de bonnes nouvelles car cette relation devient encore plus folle dans la suite.