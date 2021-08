Venom 2 aurait dû s’engager dans cette perruque ridicule sur Woody Harrelson

Lorsque Venom est sorti en 2018, ce fut un succès au box-office amusant, rapportant plus de 850 millions de dollars dans le monde. De manière critique, c’était une bombe, recevant un 35 sur le site sœur de GameSpot Metacritic et 30% sur Rotten Tomatoes. Cependant, les cinéphiles allaient le voir en masse, et un moment dont les gens ne pouvaient pas arrêter de parler était la séquence post-crédit où Woody Harrelson jouait Cletus Kasady – le tueur en série qui finirait par avoir son propre symbiote et être nommé Carnage.

Ce qui est exceptionnellement mémorable dans cette scène, ce sont les cheveux de Harrelson : une grosse perruque rouge bouclée qui détournait toute l’attention de Harrelson. Beaucoup de gens en ont ri en ligne, car il était difficile de prendre au sérieux un tueur en série avec une chevelure géante et tombante. Cependant, je me suis retrouvé à vraiment apprécier ce choix de cheveux.

Lorsque la première et la dernière bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage sont arrivées, il manquait quelque chose. C’était la belle tignasse rousse de Kasady. Ce qui était autrefois un magnifique ensemble de boucles est maintenant transformé en une coupe de cheveux à prix réduit négligée.

À gauche : Kasady dans Venom. À droite : Kasady dans Venom : Let There Be Carnage

La nouvelle coupe de cheveux correspond à l’homologue de la bande dessinée de Kasady – selon les bandes dessinées que vous lisez, car les bandes dessinées ont tendance à changer un peu les choses. Mais la déception ici était que Sony ne s’engageait pas dans ces cheveux ambre foncé de Shirley Temple. Imaginez Kasady regardant directement le personnage, tout en s’échappant de la prison, avec ces boucles de grain ambrées et disant: “Que le carnage se produise.” Maintenant, imaginez que votre copain est assis à côté de vous très fort après que Kasady ait dit cela.

Le film Venom a peut-être été un peu différent de ses origines chez Marvel Comics. Cependant, toutes les adaptations sont un départ, mais Venom a bien fait de proposer quelque chose d’amusant qui se moque de lui-même. Oui, c’était un blockbuster d’été à pop-corn, mais il était également conscient que tout cela était un peu idiot.

Avec les enjeux de Venom 2, pourquoi ne pas garder les cheveux dont nous ne pouvions pas arrêter de parler ? Nous savons tous que le film va avoir un bon sens de l’humour. Je veux dire, le film s’appelle Let There Be Carnage, quelque chose qui pouvait sembler cool au milieu des années 90, mais qui semble un peu bizarre aujourd’hui. Donnez-nous les cheveux roux que nous méritons, entourés de combats monstrueux en images de synthèse. Le public mondial peut tout gérer. Si F9 peut aller dans l’espace / retrouver un personnage préféré des fans qui est mort / transformer les personnages de Tokyo Drift en idiots adorables et maladroits, le Venom 2 peut nous donner cette belle perruque.

Coupe de cheveux ou pas, Venom: Let There Be Carnage sortira en salles le 24 septembre. J’encourage tous les cinéphiles à voir le film avec une perruque rouge, et pendant que vous l’attendez, assurez-vous de regarder les autres moments que vous avez peut-être manqués. la bande-annonce.