Venom 2: Let There Be Carnage La scène post-crédits expliquée: “Ce type”

[Editor’s note: The following contains spoilers for Venom: Let There Be Carnage.]

Lorsque Marvel a dit qu’il y aurait un multivers, ils voulaient dire un multivers, et dans un scénario qui semblait extrêmement improbable il y a à peine deux ans, il semble que le concept couvre non seulement les réalités de la bande dessinée, mais aussi les studios de cinéma réels. Venom : qu’il y ait un carnage dure environ 75 minutes, se déplace au rythme d’un rêve fébrile particulièrement médicamenteux et est consacré à plus de 80 % à Tom Hardy être follement amoureux de son meilleur bourgeon extraterrestre homicide. C’est merveilleux. Mais, à bien des égards, la majeure partie du film ressemble à un apéritif pour sa scène de mi-crédits, qui élargit considérablement à la fois le MCU et le SPUMC, mettant en place un crossover sur grand écran aux proportions monumentales. Plein de spoilers de carnage à suivre.

Après avoir vaincu Cletus Kasady (Woody Harrelson) et son homologue de Carnage, Eddie Brock (Hardy) et Venom (également Hardy) l’ont réservé à San Francisco, faisant profil bas et, comme de nombreux couples mariés plus âgés, passant des heures à regarder la mauvaise télévision et à débattre de celui qui est le plus intelligent. ” Quatre-vingts milliards d’années-lumière de connaissances de la ruche à travers les univers feraient exploser votre tout petit cerveau “, dit Venom, et que ce soit simplement une coïncidence ou la cause elle-même, au moment où Venom essaie de donner à Eddie un aperçu de ce qui se passe dans sa tête , tout change. Eddie et Venom sont transportés dans une autre réalité, arrivant au moment exact qui a conclu Spider-Man : loin de chez soi, dans laquelle J. Jonah Jameson (JK Simmons) sort Peter Parker (Tom Holland) en tant que Spider-Man. “Ce gars”, dit Venom, léchant l’écran de télévision alors que le visage de Holland apparaît dans un mouvement pouvant être comparé à des milliers. Avec ça, c’est officiel.

Venom a rejoint l’univers cinématographique Marvel.



Image via Sony Pictures

Lorsque Venin sorti en salles en 2018, uniquement une production Sony avec à peine un indice ou une mention de Peter Parker, il y aurait toujours un besoin de discuter de l’araignée dans la pièce. En tant que personnage, Venom n’a pas vraiment de sens sans Spider-Man ; il a été créé par l’écrivain David Micheline et artiste Todd McFarlane comme une image miroir sombre du web-slinger. C’est pourquoi il ressemble à une version plus grande et plus effrayante de Spider-Man. Peu importe à quel point c’est bon ou mauvais ou entre les deux Ruben FleischerLe film de s’est avéré être, ça allait toujours être au moins un peu décevant avec Spider-Man, doublement parce que nous savions tous que la chose qui retenait le cross-over était les coulisses ennuyeuses dont studio possède quel personnage.

Avec Let There Be Carnage défonçant la porte entre les studios, la question n’est plus de savoir si nous verrons un jour Spider-Man et Hardy’s Venom se rencontrer, mais quand. La phase 4 du MCU offre deux options alléchantes et évidentes :



Image via Sony Pictures

1. Spider-Man : Pas de chemin à la maison – Je veux dire, ouais. Nous savons déjà depuis la première bande-annonce, ainsi que des montagnes de rumeurs de casting empilées sur de pauvres Andrew Garfieldl’incapacité de mentir de manière crédible – que le troisième film solo de Spider-Man en Hollande va brouiller plusieurs décennies d’univers de films de bandes dessinées, quel que soit le studio qui possède qui. Alfred Molina est de retour en tant que Docteur Octopus. Willem Dafoe (au moins en voix), est de retour en tant que Green Goblin. Il y a une certitude à 99% que Garfield et Peter Parkers de Tobey Maguire vont se présenter. Vous ne pouvez tout simplement pas avoir un jamboree Spider-Man de cette taille sans Venom, et puisque la scène des crédits de Let There Be Carnage vient de le déposer à la porte du MCU – sans aucun moyen de rentrer en vue, je pourrais ajouter – cela semble assez probable nous aurons le don de Tom Holland réagissant à la panique corporelle sans fin en sueur qu’est Tom Hardy dans le rôle d’Eddie Brock dès le 17 décembre.

2. Docteur Strange dans le multivers de la folie: C’est, pour être juste, juste là dans le titre. Le venin reste assez longtemps dans le MCU pour apparaître également dans Benedict CumberbatchLa suite de Doctor Strange serait excitante pour plusieurs raisons, mais celle qui me réchauffe le plus le cœur est Sam Raimi obtenir une deuxième fissure sur le personnage. Le pour et le contre du cinéaste Spider-Man 3 pas besoin de ressasser, en dehors du fait qu’il est agressivement surpeuplé. Une grande partie de cela est due au fait que Sony a insisté pour que Venom apparaisse – Raimi voulait se concentrer sur Église Thomas Haden‘s Sandman – résultant en une version sans doute du plus grand ennemi de Spidey qui se sentait pressée, mal cuite et inexplicablement jouée par Topher grâce. Raimi revenant aux films de bandes dessinées 15 ans plus tard et essayer à nouveau Venom est un conte de rédemption pour les âges.

Après ça? Le ciel est la limite à ce stade, mais des rapports récents suggèrent que la fin de partie de Sony pour son crossover Venom/MCU est un Sinistre Six film, une idée qui est en marche pour le studio depuis au moins 2013 -Homme : No Way Home, un Kraven le chasseur film confirmé chez Sony avec Aaron Taylor Johnson en tête, et cette scène de crédits de Let There Be Carnage ouvrant la porte à Spider-Man lui-même pour basculer entre les studios. A noter également que Tom Hardy, bénissez-le, a déjà des idées pour Venin 3.

Ah aussi, Morbius. Morbius fait ses débuts le 28 janvier 2022. Veuillez garder à l’esprit que, alors que les multivers entrent en collision et que les croisements épiques se produisent à un rythme rapide, à un moment donné Jared Leto va apparaître comme un vampire. Vous ne pouvez tout simplement pas oublier Morbius.

