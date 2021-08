Venom 2 ne change-t-il pas de date après tout?

Alors que de plus en plus de sorties majeures sont en train de sortir ces jours-ci, les studios ne sont toujours pas tout à fait confiants en ce qui concerne le box-office. Dans la plupart des cas, cela s’est traduit par des sorties hybrides, avec des films sortant sur des services de streaming en même temps qu’ils s’ouvrent dans les salles. Mais pour les studios qui n’ont pas cette option, le box-office est tout ce qu’il y a. C’est pourquoi nous voyons toujours des films majeurs retardés, car l’espoir persiste qu’à un moment donné dans un avenir nébuleux, les choses s’amélioreront. Venom: Let There Be Carnage est un film qui a continué d’être retardé, mais malgré les rumeurs, il n’est peut-être pas repoussé plus loin.