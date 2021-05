‘Venom 2’ n’est pas dans le MCU, mais il contient des teasers Spider-Man – .

Sony a publié le premier trailer de Venom: Let There Be Carnage, montrant que nous pouvons en effet nous attendre à beaucoup de carnage de cette suite. Et il y aura beaucoup d’humour Venom à partir de son apparence, avec Eddie Brock (Tom Hardy) embrassant pleinement son côté le plus sombre. Ce n’est pas comme s’il avait le choix, après tout. La bande-annonce comprenait également quelques excellents œufs de Pâques qui pourraient inciter les fans de MCU à se demander si Venom se produit dans le même univers que les films Avengers et Spider-Man. La bonne nouvelle est que nous avons déjà une réponse à cette question: Venom 2 ne fait pas partie du MCU. Cela dit, le film contient de nombreux teasers de Spider-Man qui rendent la question du MCU tout à fait compréhensible. C’est parce que Sony construit son propre univers cinématographique centré sur les histoires de Spider-Man.

À l’été 2019, après la conclusion de la saga Infinity, nous avons appris que Disney et Sony n’étaient pas en bons termes en ce qui concerne l’avenir de Spidey. Sony voulait créer son propre univers Marvel construit autour de Spider-Man et sortir Peter Parker de Tom Holland du MCU. Les deux parties se sont finalement réconciliés et la relation s’est considérablement améliorée. Nous avons maintenant atteint un point où Spider-Man 3 est l’un des films les plus attendus de l’année, ce qui pourrait difficilement être dit à propos des épisodes précédents.

Mais Sony n’a pas renoncé à son rêve de créer son propre univers de personnages, l’horriblement nommé «SPUMC». Cet univers contiendra des histoires centrées sur les personnages de Spider-Man, qu’il s’agisse de films de Spider-Man sans lien avec le MCU ou d’autres histoires comme Venom et Morbius. Aucun d’entre eux n’aura de liens officiels avec le MCU, mais Sony tentera néanmoins de tirer parti de cette connexion avec les Avengers.

Eddie Brock (Tom Hardy) avec le site The Daily Bugle ouvert sur son ordinateur portable dans Venom: Let There Be Carnage trailer. Source de l’image: Sony Pictures

Spider-Man 3 fournira une explication simple de la façon dont le MCU et le SPUMC peuvent coexister. Selon toutes les preuves dont nous disposons jusqu’à présent, No Way Home est un film multivers qui reliera Spider-Men de Sony avant la Hollande avec Peter Parker des Pays-Bas. Le MCU suit la chronologie principale de cet univers, qui est la chronologie de Holland. Le SPUMC pourrait suivre une réalité différente, et y amener la Hollande pourrait être plus facile à dire qu’à faire.

Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que Venom ne fait pas partie du MCU. Le réalisateur de Let There Be Carnage, Andy Serkis, l’a clairement expliqué dans une interview avec IGN. Il est allé jusqu’à dire que Brock et Venom ne connaissent pas d’autres personnages comme Spider-Man.

De toute évidence, il existe des liens entre Venom et Spider-Man et l’univers Marvel et l’histoire de Spider-Man. Nous traitons cela comme son propre monde. L’histoire de Venom est son propre monde. Il y a des hochements de tête et de petits moments, bien sûr, mais dans l’ensemble, il n’est pas au courant. Ils ignorent, à ce stade, d’autres personnages comme Spider-Man. Donc, c’est la façon dont nous avons choisi de jouer cet épisode particulier du film, mais, eh bien, nous allons attendre et voir. Nous verrons quelles petites choses vous pouvez en tirer.

La première bande-annonce présente déjà ces hochements de tête et ces petits moments. Comme un détective (Stephen Graham) lisant une édition imprimée du Daily Bugle, ou Brock lisant la version en ligne du même journal célèbre. C’est l’opération de nouvelles de J.Jonah Jameson, où Peter Parker travaille dans les bandes dessinées, et Venom utilise le lien pour impliquer que tout se passe dans un univers Spider-Man.

Détective Mulligan (Stephen Graham) lisant le journal The Daily Bugle, dans Venom: Let There Be Carnage trailer. Source de l’image: Sony Pictures

Sony n’a pas besoin que Venom soit dans le MCU tant qu’il peut trouver un moyen d’amener Tom Holland dans son SPUMC et de transformer des films comme Venom et Morbius en succès à succès. Sony n’a même pas besoin de Tom Holland dans Venom; il suffit de faire allusion à une connexion avec le super-héros. Le même détective qui lit l’article nous donne un autre œuf de Pâques intéressant que vous pouvez voir dans l’image ci-dessous. Un titre incomplet sur la page du papier semble inclure les mots «Avengers» et «Nightmare», ce qui est un clin d’œil clair au MCU.

Cette «fraîcheur par association» pourrait aider Sony à vendre plus de billets, en particulier dans un monde qui commence à peine à revenir à la normale.

Le détective Mulligan (Stephen Graham) mélange le journal The Daily Bugle, révélant un titre qui semble contenir le mot «Avengers» dans Venom: Let There Be Carnage trailer. Source de l’image: Sony Pictures

Nous avons déjà été témoins de quelque chose de similaire dans la bande-annonce de Morbius, où Sony a inclus de petits signes de tête à No Way Home et au MCU dans son ensemble. Morbius (Jared Leto) est vu dans la bande-annonce marchant à côté de l’œuvre d’art de Spider-Man sur un mur avec le mot «meurtrier» écrit dessus. En plus de cela, Vulture from Homecoming de Michael Keaton est venu dans la même bande-annonce.

Encore une fois, tout cela prouve que Sony a besoin de ces premiers films SPUMC pour réussir afin de pouvoir créer des histoires de Spider-Man encore plus grandes. La seule façon de le faire est d’impliquer une connexion avec le MCU lors de la commercialisation des films, quelle que soit la taille de cette connexion. Taquiner les Avengers est une excellente astuce, car l’univers de Venom aurait sûrement ses propres super-héros, même si Sony ne serait pas en mesure d’utiliser réellement des Avengers car il ne détient pas les droits de ces personnages.

Avoir Tom Holland dans l’un de ces films serait encore mieux, mais nous n’avons aucun moyen de savoir si cela se produit. L’explication multivers ci-dessus permettrait à Sony et Marvel de partager Spidey de Tom Holland pendant un certain temps. Tobey Maguire et Andrew Garfield reviendront peut-être à leurs rôles de Spider-Man, mais il ne fait aucun doute que les fans de Peter Parker veulent voir le plus, c’est la Hollande. Et c’est le Peter Parker que Sony veut probablement aussi pour le SPUMC.

Cela dit, il reste beaucoup d’histoires de Spider-Man à raconter à l’avenir et de nombreuses versions de Spider-Man parmi lesquelles choisir. Let There Be Carnage sortira le 24 septembre, tandis que No Way Home sortira en salles le 17 décembre. Voici à nouveau la bande-annonce de Venom 2, où vous pouvez repérer toutes ces surprises du Daily Bugle.

