Venom 2: Un autre Symbiote Badass est-il introduit dans Let There Be Carnage?

Dans l’univers principal de Marvel Comics, Toxin est la progéniture de Carnage, qui n’a ressenti que du dédain pour son «fils» et a résolu de le tuer dès sa naissance. Venom, le propre «père» de Carnage, était déterminé à protéger Toxin, mais une fois que le nouveau symbiote est né, Carnage l’a lié au détective Patrick Mulligan, qui luttait dans sa vie professionnelle et personnelle. Carnage pensait qu’en liant Toxin à un hôte après sa naissance, ce serait un jeu d’enfant de tuer le nouveau-né. Heureusement, Venom s’est précipité pour sauver son «petit-fils» du meurtre, et finalement Toxin a suffisamment mûri pour se manifester comme un «costume» autour de Mulligan.