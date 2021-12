Venom: Let There Be Carnage était l’un des films les plus réussis de 2021, et il a été annoncé que Venom 3 est maintenant prévu à la suite du grand succès du film au box-office. Récemment, la productrice de Spider-Man, Amy Pascal, s’est assise avec Collider pour parler de Spider-Man: No Way Home, et quand Venom est arrivé, elle a expliqué que le public n’avait pas vu le dernier Eddie Brock (Tom Hardy) et le sinistre symbiote qui lui était attaché. . « Nous sommes actuellement au stade de la planification », a révélé Pascal, ajoutant ensuite, « mais ce sur quoi nous nous concentrons, c’est de faire en sorte que tout le monde vienne voir No Way Home. »

Le 1er octobre, Venom: Let There Be Carnage a ouvert ses portes dans les cinémas américains et est très rapidement devenu un grand succès auprès du public. À ce jour, le film a rapporté plus de 483 millions de dollars sur un budget d’environ 1110 millions de dollars. Cela peut ne pas sembler un succès par rapport aux 856 millions de dollars gagnés par Venom en 2018, mais il est important de comprendre que Let There Be Carnage a gagné près d’un demi-milliard de dollars au cours d’une pandémie mondiale qui a vu d’innombrables théâtres forcés de fermer leurs portes pendant de longues périodes. Ce n’est en aucun cas un exploit facile à accomplir et témoigne beaucoup de l’engagement du film avec les cinéphiles.

Récemment, avant l’actualité de la trilogie Venom, le co-créateur du personnage de bande dessinée, Todd McFarlane, a parlé exclusivement à PopCulture.com de Let There Be Carnage et a proposé son point de vue sur ce qui pourrait ou devrait se passer ensuite avec Venom. Le créateur de bandes dessinées emblématique a abordé la notion de venin rejoignant officiellement l’univers cinématographique Marvel dans un rôle plus important, mais a d’abord posé une « plus grande question » qui est « devrait-il » Venom faire cela? « Je pense que ce serait un peu dommage si quelque part nous n’obtenions pas tous les bénéfices de ce que nous attendons tous, c’est-à-dire que nous devions avoir Spider-Man et Venom à un moment donné », a-t-il déclaré. « Sinon, c’est un peu comme aller voir 10 films de Batman et ne jamais avoir le Joker. »

« Je veux dire, ce ne sont que certaines paires et en quelque sorte certains super-vilains qui sont si étroitement liés à un héros spécifique, que vous vous dites: » Nous devons le voir « , a poursuivi McFarlane. « Est-ce que Venom à égalité avec Fantastic Four ou Iron Man serait cool? Bien sûr que ça le serait. Mais avant d’y arriver, cela sautera de la ligne. Nous devons passer par Spidey. Donc je pense que si et quand tout cela deviendra officiel et ça devrait, à un moment donné, parce que je pense qu’il y a beaucoup de gens intelligents qui savent que ça écraserait. Je veux dire, ça écraserait tout simplement. » Venom: Let There Be Carnage est maintenant disponible à l’achat numérique et débarquera sur 4K UHD, Blu-ray et DVD le 14 décembre.