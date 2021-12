Venom 3 pourrait présenter le combat de Spider-Man que les fans meurent d’envie de voir

Sony a connu une excellente année au box-office avec Venom : Let There Be Carnage et Spider-Man : No Way Home. Le box-office de Venom 2 a atteint 501 millions de dollars dans le monde, tandis que le dernier MCU Spider-Man a dépassé le milliard de dollars après deux semaines – et la sortie en salles du film n’est pas terminée. Il est probablement prudent de dire que les deux projets Spider-Man rapporteront à Sony environ 2 milliards de dollars cette année, ce qui signifie que Sony continuera à développer son univers Spider-Man (SSU) tout en travaillant simultanément avec Marvel sur l’avenir de Spider-Man dans le MCU. Dans cet esprit, nous ne sommes pas surpris d’apprendre que Venom 3 pourrait enfin livrer le combat de Spider-Man que les fans meurent d’envie de voir.

Avant de faire défiler, vous devez savoir que Les spoilers Venom 2 et No Way Home suivent ci-dessous.

Le combat de Spider-Man est inévitable

Le SSU ne fonctionne que parce qu’il contient Spider-Man. Et cela fonctionne si bien parce que Sony a fermement attaché le SSU au MCU, en particulier avec l’aide de No Way Home. C’est également un problème pour Sony, car le studio n’a pas encore donné aux fans un Spider-Man centré sur SSU qui rencontre réellement les personnages des autres films SSU.

Venom (Tom Hardy) est l’un des antagonistes de Spider-Man que nous espérons combattre Peter Parker. Nous avons eu un avant-goût de cette confrontation épique dans Spider-Man 3 de Tobey Maguire, mais ce fut une sorte de catastrophe.

Avec Venom 2, Sony a fait tout son possible pour que la scène post-crédits soit divulguée avant la première. La société a organisé les premières projections et la scène d’Eddie Brock (Tom Hardy) a immédiatement été divulguée. Juste comme ça, Sony et Marvel ont transporté Venom sur la chronologie principale de MCU à temps pour No Way Home.

Ensuite, la scène post-crédits de No Way Home présentait le camée Venom auquel nous nous attendions. Son but était d’ajouter une partie de Hardy’s Venom au MCU. De cette façon, Marvel et Sony pourraient avoir un combat Venom contre Spider-Man sur toute la ligne, peu importe ce qui se passe dans Venom 3.

La fuite de Venom 3

Ce qui est génial dans tout cela, c’est que Sony et Marvel peuvent proposer deux prises Venom vs Spider-Man différentes en quelques années. Le SSU a une version Hardy et a besoin d’un Spider-Man. Le MCU a Peter Parker de Tom Holland et Venom de Hardy. Et l’existence du multivers signifie que les studios peuvent devenir fous sans se soucier de ce qui se passe dans l’autre univers.

Certains fans pourraient penser que le MCU mérite une grande confrontation Spider-Man contre Venom, et cela pourrait être le cas. Venom pourrait être l’un des antagonistes auxquels Peter doit faire face pendant ses années d’université. Nous savons que Sony et Marvel travaillent déjà sur Spider-Man 4, même s’il n’y a pas de délai de sortie en vue.

Mais là encore, Venom 3 livrera l’histoire finale de cette franchise, et elle doit être épique. C’est le genre d’histoire qui mérite un Spider-Man à part entière. Venom 3 ne peut probablement pas se permettre de taquiner une action de Spider-Man comme l’a fait le deuxième opus.

Il se trouve que le célèbre initié de Marvel, Daniel Richtman, a déclaré que Venom 3 explorerait le multivers. Le leaker a déclaré que nous verrons enfin Venom rencontrer et combattre Spider-Man.

Toutes les fuites de Richtman ne se sont pas déroulées, mais l’initié a été précis sur les projets Marvel dans le passé. En supposant que les informations sur l’intrigue de Venom 3 soient correctes, nous verrons bientôt ce premier volet du nouveau combat Spider-Man contre Venom.

Source de l’image : Sony Pictures

Quelle version de Spider-Man combattra Venom ?

Cela dit, on ne sait pas de quelle variante Spider-Man nous parlons. Le leaker n’a pas proposé de nom pour l’acteur de Peter Parker qui combattra Venom dans Venom 3. Mais d’autres rumeurs disent qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire pourraient apparaître dans d’autres films de Spider-Man. C’est Garfield, en particulier, qui a fait forte impression dans No Way Home, beaucoup demandant un autre versement de Amazing Spider-Man.

N’oublions pas non plus que Parker de Garfield a dit qu’il aimerait combattre un extraterrestre, tout comme l’ont fait Maguire et les Spider-Men de Holland. C’est le meilleur teaser possible que nous puissions obtenir pour un combat Spider-Man contre Venom où Garfield joue le sympathique quartier Spider-Man contre Tom Hardy’s Venom.

Mais, encore une fois, ce ne sont que des spéculations à ce stade. Nous n’avons aucune idée de la date de lancement de Venom 3. Le prochain projet SSU de Sony est Morbius, qui devrait sortir en salles fin janvier.