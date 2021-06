Venom: Let There Be Carnage, qui arrive le 24 septembre, verra Cletus Kasady se lier avec le symbiote Carnage et faire des ravages aux côtés de Naomi Harris’ Shriek, et seul Venom se dresse sur leur chemin. Michelle Williams et Reid Scott sont de retour dans le rôle d’Anne Weying et Dan Lewis, respectivement, et Stephen Graham incarne le détective Mulligan. Découvrez quels autres films sortiront avant la fin de l’année avec notre calendrier de sortie 2021.