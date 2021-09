Venom et 9 autres personnages Marvel qui appartiennent à l’univers DC 10z viral

Les personnages de bandes dessinées sont devenus de plus en plus populaires après les franchises de films grand public, Marvel et DC Comics connaissant tous deux un grand succès. Il a également mis en lumière quels personnages ont été utilisés à leur plein potentiel et lesquels feraient mieux s’ils devaient passer à l’autre marque.

CONNEXES: 10 choses que seuls les fans de bandes dessinées savent sur la rivalité de Spider-Man et Venom

Venom réapparaîtra pour sa deuxième sortie dans Venom: Let There Be Carnage, mais certains soutiennent que l’approche familiale de Marvel le limite à ce que l’environnement plus sombre de DC pourrait fournir. Il n’est pas le seul qui conviendra mieux à DC, car il y a un certain nombre de personnages avec le même problème. Cela vaut la peine de chercher où ils brilleront dans l’univers de DC et comment ils pourraient s’en sortir.

10 Venin

Spider-Man est généralement un héros léger dont les intrigues portent sur le rôle de la responsabilité. L’apparence démoniaque de Venom peut aller à l’encontre du thème de Spider-Man et son personnage diabolique convient mieux à la nature granuleuse de l’univers DC.

Venom fonctionnerait merveilleusement bien dans des histoires avec des héros comme Superman et Batman puisque les deux super-héros ont des ténèbres intérieures que le symbiote pourrait exploiter. Batman, en particulier, a un certain nombre de méchants effrayants dans sa galerie de voyous et Venom s’intégrerait parfaitement à Clayface, The Joker, entre autres.

9 sentinelle

Sentry est considéré comme l’homologue de Marvel à Superman de DC, mais n’a jamais atteint les mêmes sommets en termes de popularité. Même dans Marvel, Sentry a été éclipsé par de puissants super-héros comme Adam Warlock et Thor, et sa présentation générale convient à DC.

La similitude avec Superman peut profiter à Sentry en tant qu’option supplémentaire pour les fans de DC. Captain Marvel/Shazam a prouvé que la ressemblance avec Superman peut toujours fonctionner et Sentry serait très crédible en tant qu’allié de Superman. À tout le moins, Sentry ferait un solide héros de soutien dans la Justice League, car le groupe a de puissants super-héros qui lui ressemblent (par opposition aux Avengers de Marvel, qui sont relativement plus faibles).

8 Abomination

DC n’a pas vraiment reproduit le même effet que Hulk a eu sur Marvel, tandis qu’Abomination n’a pas non plus trouvé sa place dans la franchise. Il ferait un adversaire digne de quelqu’un comme Batman, qui a eu des confrontations contre Bane et Solomon Grundy mais pas la force pure comme Abomination.

DC pourrait même fournir à Abomination un arc de super-héros car les bandes dessinées n’ont pas une figure similaire à The Hulk. Abomination est également une personne intelligente qui combine cela avec sa force, ce qui le rend similaire à Bane (sauf qu’il est un plus grand ennemi à affronter en raison de sa force incroyable).

7 Câble

Il y a peu de personnages aussi torturés dans la personnalité que Cable, qui a essentiellement perdu ses émotions après avoir été élevé avec un virus technologique qui manquait d’amour et de soins. Sa personnalité sombre s’est rarement adaptée à la série X-Men, qui n’a cessé de basculer entre le présenter comme un personnage sombre et comique.

CONNEXES: 10 meilleurs arcs d’histoire de venin de Marvel Comics

DC ne fait aucun compromis sur le sujet dangereux et le plein potentiel de Cable en tant que personnage tragique peut être exploré. Son attitude sans retenue envers la violence et l’intimidation est également rebutante dans l’environnement ouvert de Marvel, alors que DC a tendance à distribuer des personnages en fonction du genre qui leur convient le mieux.

6 Le punisseur

Le Punisher a toujours été un goût acquis pour les fans de Marvel, car son personnage extrêmement violent ne correspond généralement pas bien à cet univers de bande dessinée. Son utilisation de la force meurtrière, la torture et le manque d’éthique contrastent avec les héros principaux de Marvel; Cependant, cela pourrait l’aider à se démarquer à Washington.

Le Punisher peut être un contraste frappant avec la règle de non-meurtre de la Justice League, et bien qu’il s’applique également aux héros Marvel, les perspectives globales plus sombres de DC justifient un super-héros de ce genre. Il a également des méchants notoires qui peuvent accueillir la marque de justice de The Punisher.

5 Le soldat de l’hiver

Faisant ses débuts à peu près en même temps que Red Hood, le personnage anti-héros de Bucky Barnes a bien fonctionné pour Marvel. Cependant, avec certaines similitudes entre lui et le Red Hood, les chances de voir les deux personnages faire équipe ou verrouiller les cornes sont très tentantes.

Le Soldat de l’Hiver est également quelque peu limité dans son rôle de joueur de soutien de Captain America, alors que DC peut lui donner la plate-forme pour décrire sa capacité à faire des ravages sur les méchants. DC a généralement ses personnages qui embrassent leur obscurité et cela semble être une meilleure affaire que la tentative de Marvel de rendre le Winter Solider plus léger.

4 Franklin Richard

Franklin Richards est un personnage si puissant qu’il a été démontré qu’il accomplissait à peu près tout ce qu’il voulait, au point qu’il a créé plusieurs univers. Malheureusement pour lui, la portée limitée de Marvel en termes de puissance l’a rendu quelque peu absurde, car il rend les choses trop faciles et inintéressantes.

Dans DC, Franklin peut être placé dans un rôle similaire à Mister Mxyzptlk, apparaissant occasionnellement là où ses pouvoirs ont un sens en termes d’intrigue. Les histoires de DC ont tendance à explorer davantage des scénarios cosmiques que Marvel et Franklin auront plus de place pour des intrigues avec des implications à grande échelle.

3 marteau

La présence du Kingpin a relégué Hammerhead à l’écart pour la plupart, ce qui est dommage car il a de fortes manières de foule qui pourraient aider à faire de lui un méchant notoire. Hammerhead semble beaucoup plus menaçant dans son attitude que la plupart et cela fonctionnera bien dans l’environnement de DC.

CONNEXES: 10 choses sur Venom que seuls les fans de bandes dessinées savent

Il pourrait être un antagoniste notable des héros de la rue comme The Question et Green Arrow, ce genre de personnages s’opposant généralement à des organisations criminelles. Le «pouvoir» de Hammerhead d’utiliser la plaque dans sa tête peut être mis en évidence de manière plus brutale par opposition à la façon dont il est utilisé dans Spider-Man, où il est parfois joué comme une blague.

2 Carnage

L’étoffe des cauchemars, Carnage est fait sur mesure pour les disparitions brutales que DC ne recule jamais en décrivant. Ses tendances meurtrières sont si extrêmes dans les histoires de Spider-Man que Carnage ne s’est pas montré autant qu’il aurait pu l’avoir, ce qui signifie que Marvel ne l’a pas pleinement utilisé.

Imaginer Carnage dans des histoires hors du commun, mettant en vedette des gens comme Suicide Squad, semble incroyable et il pourrait être une véritable force avec laquelle il faut compter. D’autres scénarios possibles pourraient être quelqu’un comme Batman ou Nightwing enquêtant sur la séquence de meurtres de Carnage, le résultat étant un véritable combat entre l’intelligence et un pouvoir horrible.

1 Les éclairs

Essentiellement une version Marvel de Suicide Squad de DC, les Thunderbolts ont commencé comme un groupe sérieux mais sont devenus relativement comiques par la suite. DC devrait mieux utiliser la faction en la dirigeant fermement dans une direction anti-héros, au lieu de les échanger entre bon et mauvais.

Le groupe réussira en fusionnant avec la Suicide Squad ou en étant considéré comme une alternative à celle-ci. Les Thunderbolts ont également souffert d’un manque de leadership ferme, mais des personnages comme Green Arrow, Deathstroke, entre autres, à la barre, pourraient faire le travail en établissant le groupe pour ce qu’il est censé être.

SUIVANT: 10 meilleures citations de Venom (2018)



Prochain

8 personnages Marvel qui sont canoniquement bi (et 7 fandom pensent qu’ils devraient l’être)



A propos de l’auteur



Saïm Cheeda

(1045 articles publiés)



Saim Cheeda est un écrivain de divertissement couvrant tous les films, la télévision, les jeux et les livres. Il est écrivain pour Valnet depuis 2017, contribuant à plus de 500 articles pour The Gamer, The Things, Game Rant, Comic Book Resources et .. Outre l’écriture indépendante, Saim est un blogueur lifestyle, copropriétaire du blog 3 States Apart.

http://3statesapart.com

Plus de Saim Cheeda