Venom: la date de sortie de Let There Be Carnage bouge à nouveau – mais cette fois, c’est une bonne nouvelle

Sony a déplacé la date de sortie de Venom: Let There Be Carnage au 1er octobre, ce qui doit être considéré comme une victoire majeure pour les théâtres et les fans de méchants douteux des bandes dessinées des années 90.

La suite de Venom, mettant en vedette Tom Hardy et Woody Harrelson et réalisée par Andy Serkis, sera lancée dans moins d’un mois. Cela ne lui laisse qu’une semaine d’avance sur la date de sortie de No Time To Die aux États-Unis, le 8 octobre, ce qui a donné lieu à quelques week-ends compétitifs pour les blockbusters.

Voici la confirmation de Sony sur la nouvelle date de sortie :

Réserve cette date. 🗓 #Venom : Let There Be #Carnage est en exclusivité dans les salles de cinéma le 1er OCTOBRE. 🍿 Vivez-le en 3D, en grand format premium et en IMAX. Billets en vente mercredi. pic.twitter.com/3h8sAzoKdAS6 septembre 2021

Voir plus

Après un an de très peu de nouveaux grands films au cinéma, nous sommes sur le point d’en avoir beaucoup à la fois. L’adaptation très attendue de Dune sort également le 22 octobre.

Venom : Let There Be Carnage est un film extrêmement idiot. Alors qu’Eddie Brock (Hardy) s’adapte à la vie avec un symbiote extraterrestre lié à lui, un ennemi au pouvoir similaire nommé Carnage se joint à la mêlée. Son alter ego est le tueur en série Cletus Kasady – essentiellement Woody Harrelson dans une perruque idiote.

Nous avons hâte de voir cette absurdité.

Analyse : les performances de Shang-Chi ont-elles aidé ?

Avec 127,6 millions de dollars de recettes au box-office après un week-end, Shang-Chi et la légende des dix anneaux ont l’impression que cela a pu être un facteur ici. La sortie de Venom 2 était initialement prévue pour la mi-septembre – elle-même retardée de près d’un an en raison de la pandémie.

Ensuite, Sony a de nouveau déplacé le film à une date de sortie le 15 octobre, selon les rapports, suggérant qu’il allait être bloqué dans un schéma d’attente pendant un certain temps.

Ces résultats pour le dernier film MCU, cependant, montrent que les gens iront au cinéma pour le bon film – même avec les cas delta, une préoccupation constante aux États-Unis.

Venom ne sort qu’en salles, aucune sortie de service de streaming n’est prévue en l’état. Cela est probablement de bon augure pour la date de sortie de Spider-Man: No Way Home le 17 décembre – un nouveau retard de l’un aurait probablement affecté l’autre.