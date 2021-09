Venom: Le réalisateur de Let There Be Carnage, Andy Serkis, explique comment il a rejoint la suite

Je pensais que Tom avait fait une performance extraordinaire. C’était juste dans ma timonerie – créer des personnages à l’aide de CG. Quand Tom m’a appelé à l’improviste, disant qu’il pensait que ce serait génial si je réalisais la suite et me demandant de monter à bord, je pense que c’était parce qu’il voulait un réalisateur qui serait capable de sauvegarder sa performance, de traduire dans un domaine d’effets visuels, avec un certain degré d’autorité de l’expérience avec cela. Nous nous sommes entourés en tant qu’acteurs pendant tant d’années, et c’était merveilleux d’avoir enfin la chance de travailler avec Tom.