Venom : Let There Be Carnage : 5 choses que l’on sait sur le personnage de Woody Harrelson

Cletus Kasady devient un carnage en mordant Eddie Brock

Dans la dernière bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage, publiée le 2 août 2021, non seulement on nous donne une image plus claire de la transformation de Woody Harrelson en Carnage, mais la cause est également révélée. Lors d’une autre visite à la cellule de Cletus Kasady à San Quentin, Eddie Brock est stupéfait lorsque le tueur lui tend la main, passe sa main à travers les barreaux et enfonce ses dents dans sa paume. Le moment s’avère également surprenant pour Kasady qui, prétendant connaître le goût du sang humain, est convaincu qu’il a goûté autre chose lorsqu’il a mordu Brock.

La bande-annonce montre ensuite la mise à mort de Cletus Kasady, interrompue par sa métamorphose macabre, qui conduit à l’évasion qu’il a prédite dans Venom. Cela confirme également que lorsque Kasady a mordu Eddie Brock, il a goûté le Symbiote, qui s’est lié à lui à ce moment-là, déclenchant Carnage sur San Quentin. C’est comme si l’entité extraterrestre visqueuse donnait vie à la nature sadique à l’intérieur, pour former une créature qui fait même paniquer Venom.