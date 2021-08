Juste au moment où les fans de bandes dessinées pensaient qu’il était prudent de planifier une soirée au cinéma pour Venom: Let There Be Carnage, certaines nouvelles se sont présentées. Après plusieurs retards précédents pour le film adjacent à Marvel Cinematic Universe de Tom Hardy et Andy Serkis, une autre poussée des dates de sortie a atterri sur le bureau d’Internet. Et apparemment, ce n’est pas le seul film de la programmation de Sony qui cherche à bouger.